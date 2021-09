Kawasaki Frontale défend son avance face à Kashima Antlers

21/09/2021 à 12:00 CEST

Mercredi prochain à 12h00 se jouera le match de la trente-deuxième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons la victoire à Bois de Kashima et à Kawasaki Frontale dans le Stade de football de Kashima.

Les Bois de Kashima vient avec des esprits renforcés pour le match de la trente-deuxième journée après avoir remporté le Crevette Osaka dans le Stade de football de Kashima 3-1, avec des buts de Est ce que je, Ueda et Juan Alano. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 15 des 29 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 49 buts pour et 29 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Kawasaki Frontale il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Tokushima Vortis à la maison et le Consadole Sapporo hors de son terrain, 1-3 et 0-2 respectivement, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Bois de Kashima. À ce jour, sur les 28 matchs joués par le Kawasaki Frontale En J1 Ligue japonaise, il en a remporté 21 et cumule le chiffre de 18 buts encaissés contre 61 en faveur.

En tant que local, le Bois de Kashima ils ont gagné huit fois, perdu trois fois et fait match nul trois fois en 14 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils perdent des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en leur faveur. Dans le rôle de visiteur, le Kawasaki Frontale Ils ont gagné 10 fois et ont été battus une fois en 15 matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire assez puissant à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de football de Kashima, obtenant ainsi cinq défaites et quatre nuls en faveur de la Bois de Kashima. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs quatre dernières visites au stade de la Bois de Kashima. Le dernier affrontement entre les Bois de Kashima et le Kawasaki Frontale Ce tournoi s’est joué en mai 2021 et s’est terminé sur un score de 2-1 en faveur de la Kawasaki Frontale.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 19 points en faveur de la Kawasaki Frontale. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec 50 points au classement. Pour sa part, Kawasaki Frontale accumule jusqu’à présent un total de 69 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la compétition.