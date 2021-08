Kawasaki Frontale défend son avance face à Oita Trinita

08/08/2021 à 12:01 CEST

Lundi prochain à 12h00 se jouera le match de la vingt-troisième journée de la J1 Japanese League, qui mesurera à Oita Trinita et à Kawasaki Frontale dans le & Omacr; ita Bank Dome.

Le Oita Trinita Il arrive avec enthousiasme pour la vingt-troisième journée après avoir remporté la victoire dans son stade au & Omacr; ita Bank Dome 1-0 contre Rouges Urawa, avec un objectif de Machida. De plus, les locaux ont remporté quatre des 22 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 14 buts pour et 32 ​​contre.

Du côté des visiteurs, le Kawasaki Frontale venaient de remporter leurs deux derniers matchs 0-4 et 0-2, le premier contre le Nagoya Grampus hors de son champ et le second contre lui Yokohama loin de chez lui, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Oita Trinita. Sur les 22 matchs qu’il a disputés cette saison de la J1 Japanese League, le Kawasaki Frontale il en a remporté 18 et accumule un chiffre de 15 buts encaissés contre 53 en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Oita Trinita a gagné trois fois, a perdu quatre fois et a fait quatre nuls en 11 matchs joués jusqu’à présent, de sorte que les visites au stade & Omacr; ita Bank Dome Ce ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Aux sorties, le Kawasaki Frontale Il a un record de sept victoires et deux nuls en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il peut donc être considéré comme un adversaire plus que dangereux en dehors de son stade, où il réalise une grande partie des points.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le & Omacr; ita Bank Dome, obtenant ainsi quatre victoires, deux défaites et deux nuls en faveur de la Oita Trinita. Le dernier match auquel ils ont joué Oita Trinita et le Kawasaki Frontale Dans cette compétition, il a eu lieu en avril 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-0 pour les visiteurs.

Actuellement, le Kawasaki Frontale Il est en tête du classement avec 42 points d’écart par rapport à son rival. L’équipe de Tomohiro Katanosaka il se classe à la dix-neuvième place avec 16 points à son tableau de bord. Pour sa part, Kawasaki Frontale Il a 58 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la compétition.