Kawasaki Frontale défend son avance face à Sanfrecce Hiroshima

20/08/2021 à 12h01 CEST

Le Kawasaki Frontale voyage ce samedi à Stade EDION se mesurer avec Sanfrecce Hiroshima à son vingt-cinquième tour de la J1 Japanese League, qui débutera à 12h00.

Le Sanfrecce Hiroshima affronte la vingt-cinquième journée du tournoi en voulant vaincre sa position après avoir fait match nul 1-1 contre le Guêpe de Fukuoka à son dernier match. De plus, les locaux ont remporté sept des 23 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 25 buts pour et 23 contre.

Du côté des visiteurs, le Kawasaki Frontale a récolté un nul nul contre le Kashiwa reysol, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il arrive donc au match avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les 24 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté 19 avec un chiffre de 55 buts pour et 15 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Sanfrecce Hiroshima ils ont réalisé un bilan de trois victoires, quatre défaites et quatre nuls en 11 matchs joués à domicile, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. A la maison, le Kawasaki Frontale Il a gagné huit fois sur les 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il est donc a priori un adversaire coriace lorsqu’il joue en dehors de son stade, où il a accumulé un bon revenu grâce aux points obtenus.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade EDION, obtenant ainsi six défaites et deux nuls en faveur de la Sanfrecce Hiroshima. La dernière fois qu’ils ont joué le Sanfrecce Hiroshima et le Kawasaki Frontale dans cette compétition, c’était en avril 2021 et ils ont fini par faire match nul 1-1.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les visiteurs ont un avantage de 31 points par rapport au Sanfrecce Hiroshima. L’équipe de Hiroshi jofuku il se classe à la onzième place avec 31 points à son tableau de bord. Pour sa part, Kawasaki Frontale il a 62 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la compétition.