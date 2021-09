Kawasaki Frontale défend son avance face à Tokushima Vortis

17/09/2021 à 11h31 CEST

Samedi prochain à 11h30 se jouera la rencontre de la vingt-neuvième journée de la J1 Ligue japonaise, qui mesurera à Tokushima et à Kawasaki Frontale dans le Stade de la sueur de Pocari.

Les Tokushima Vortis Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-neuvième journée après avoir subi une défaite contre lui Nagoya Grampus dans le match précédent par un score de 3-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté six des 28 matches disputés à ce jour et ont réussi à marquer 20 buts pour et 40 contre.

Pour sa part, Kawasaki Frontale a été imposé à Consadole Sapporo 0-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Ton et Kobayashi, alors il espère répéter le marqueur, maintenant dans le stade de la Tokushima Vortis. Sur les 27 matchs qu’il a disputés cette saison de la J1 Japanese League, le Kawasaki Frontale il en a remporté 20 avec 58 buts pour et 17 contre.

En référence à la performance locale, le Tokushima Vortis ils ont gagné trois fois, perdu sept fois et fait match nul quatre fois en 14 matchs joués jusqu’à présent, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Aux sorties, le Kawasaki Frontale Ils ont un record de neuf victoires, une défaite et quatre nuls dans les 14 matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui en fait un rival assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade de la sueur de Pocari et le bilan est d’une défaite en faveur de Tokushima Vortis. Le dernier affrontement entre les Tokushima et le Kawasaki Frontale Ce tournoi s’est joué en mars 2021 et s’est terminé sur un résultat de 2-0 en faveur des visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate qu’avant le match, les Kawasaki Frontale est en avance sur le Tokushima Vortis avec une différence de 43 points. Les locaux arrivent à la rencontre en dix-septième position et avec 23 points au casier. Pour sa part, Kawasaki Frontale Il compte 66 points qui lui ont permis d’accéder au leadership actuel de la J1 Ligue japonaise.