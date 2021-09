Kawasaki Frontale défend son avance face à Vissel Kobe

28/09/2021 à 12:00 CEST

Mercredi prochain à 12h00 se jouera le match de la vingt-huitième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons la victoire à Kawasaki Frontale et à Vissel Kobé dans le Stade Kawasaki Todoroki.

Les Kawasaki Frontale tentera de remporter une victoire dans la compétition après avoir remporté ses deux derniers matchs 2-1 et 1-3, le premier contre lui bellmar Shonan dans son stade et le second contre lui Tokushima Vortis hors de son champ. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 22 des 29 matchs disputés jusqu’à présent, avec 63 buts marqués contre 19 encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Vissel Kobé Il venait de remporter ses deux derniers matchs 0-2 et 1-0, le premier contre lui Shimizu S-Pulse loin de chez lui et le deuxième avant lui Consadole Sapporo dans son domaine, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Kawasaki Frontale. À ce jour, sur les 29 matchs joués par le Vissel Kobé En J1 Ligue japonaise, il en a remporté 15 et additionne le chiffre de 26 buts contre 44 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Kawasaki Frontale Il a un record de 12 victoires et deux nuls en 14 matchs joués à domicile, chiffres indicatifs qu’il obtient un bon bagage de points dans son stade. Aux sorties, le Vissel Kobé Il a un bilan de huit victoires, deux défaites et cinq nuls en 15 matchs joués, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Kawasaki Todoroki et le bilan est de sept victoires, trois défaites et deux nuls en faveur de la Kawasaki Frontale. Le dernier match entre Kawasaki Frontale et le Vissel Kobé Ce tournoi s’est joué en mars 2021 et s’est terminé par un match nul 1-1.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 18 points en faveur de la Kawasaki Frontale. Les Kawasaki Frontale Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 72 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la Ligue japonaise J1. En revanche, les visiteurs ont 54 points et occupent la quatrième position du tournoi.