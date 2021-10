Kawasaki Frontale défend son avance face au FC Tokyo

10/01/2021 à 10:00 CEST

Les FC Tokyo visite ce samedi pour Stade Kawasaki Todoroki se mesurer avec Kawasaki Frontale dans son trente et unième tour de la J1 Japanese League, qui débutera à 10h00.

Les Kawasaki Frontale affronte avec optimisme le match de la trente et unième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui bellmar Shonan dans son terrain (2-1) et contre lui Tokushima Vortis à la maison (1-3). De plus, les hôtes ont remporté 23 des 30 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 66 buts pour et 20 contre.

Du côté des visiteurs, le FC Tokyo a subi une défaite contre le Rouges Urawa lors du dernier match (1-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. A ce jour, sur les 30 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté 13 et cumule un chiffre de 38 buts encaissés contre 41 en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Kawasaki Frontale Il a réalisé des chiffres de 13 victoires et deux nuls en 15 matchs joués à domicile, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Aux sorties, le FC Tokyo a un bilan de six victoires, cinq défaites et cinq nuls en 16 matchs joués, donc les joueurs de la Kawasaki Frontale Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de Kawasaki FrontaleEn fait, les chiffres montrent trois défaites et six nuls pour l’équipe à domicile. De même, les locaux ont un total de deux matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la Ligue japonaise J1. Le dernier affrontement entre les Kawasaki Frontale et le FC Tokyo Ce tournoi s’est joué en avril 2021 et s’est terminé sur un score de 2-4 pour les locaux.

A ce moment, le Kawasaki Frontale il est en tête du classement avec 30 points d’écart par rapport à son rival. Les Kawasaki Frontale Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 75 points dans son casier qui lui ont permis d’atteindre l’actuel leader de la compétition. De leur côté, les visiteurs sont en neuvième position avec 45 points.