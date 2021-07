Kawasaki Frontale défend son avance face au Shimizu S-Pulse

16/07/2021 à 11h30 CEST

le Shimizu S-Pulse reçoit ce samedi à 11h30 la visite du Kawasaki Frontale dans le Stade IAI Nihondaira lors de leur dix-huitième match en J1 Japanese League.

le Shimizu S-Pulse vient au match avec l’intention d’améliorer ses performances dans le championnat après avoir fait match nul le dernier match joué contre le Tokushima Vortis. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des 21 matchs disputés à ce jour en J1 Ligue japonaise et cumulent un chiffre de 28 buts encaissés contre 22 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Kawasaki Frontale Il venait de remporter ses deux derniers matchs 0-4 et 0-2, le premier contre le Nagoya Grampus à la maison et le deuxième avant lui Yokohama hors de son terrain, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Shimizu S-Pulse. À ce jour, sur les 21 matchs joués par le Kawasaki Frontale En J1 Ligue japonaise, il en a remporté 17 avec un bilan de 51 buts marqués contre 15 encaissés.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Shimizu S-Pulse ils ont gagné deux fois, été battus trois fois et ont fait match nul quatre fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui redonnent espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Kawasaki Frontale Il a gagné six fois et fait match nul deux fois en huit matchs, il sera donc un adversaire coriace pour lui. Shimizu S-Pulse, qui devra tout faire pour défendre l’avantage du terrain.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Shimizu S-Pulse, les chiffres montrent six victoires, six défaites et deux nuls pour les hôtes. De leur côté, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs huit dernières visites au stade de la Shimizu S-Pulse. La dernière fois qu’ils ont joué le Shimizu S-Pulse et le Kawasaki Frontale dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

En référence à leur position dans le classement de la Ligue japonaise J1, nous pouvons voir que l’équipe à l’extérieur est en avance sur le Shimizu S-Pulse avec une différence de 32 points. L’équipe de Michel-Ange Lotina Il entre en jeu en treizième position et avec 23 points avant le match. Pour sa part, Kawasaki Frontale Jusqu’à présent, il a accumulé un total de 55 points qui lui ont permis d’atteindre le leadership actuel de la compétition.