Kawasaki Frontale et Sanfrecce Hiroshima se partagent les points après en avoir tiré un

18/04/2021 à 09:00 CEST

Le match joué ce dimanche dans le Stade Kawasaki Todoroki et qui a fait face au Kawasaki Frontale et à Sanfrecce Hiroshima il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. le Kawasaki Frontale Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Cerise Osaka dans son fief (3-2) et l’autre devant FC Tokyo à l’extérieur (2-4) et avec une séquence de cinq victoires consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Sanfrecce Hiroshima perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Bellmare de Shonan. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée leader de la Ligue japonaise J1, tandis que le Sanfrecce Hiroshima classé sixième à la fin du match.

La première partie du match a commencé de manière favorable pour l’équipe Kawasaki, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Ienaga à 38 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 1-0.

Après la moitié du match, en seconde période est venu le but de l’équipe d’Hiroshima, qui a mis les tables avec un but de Morishima à la 65e minute, terminant le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Kawasaki Frontale de Toru oniki soulagé Kazuki, Tsukagawa, Chinen, Kobayashi Oui Hasegawa pour Ton, Wakisaka, Leandro Damiao, Ienaga Oui Mythome, tandis que le technicien du Sanfrecce Hiroshima, Hiroshi jofuku, a ordonné l’entrée de Ezequiel, Ayukawa, Shibasaki Oui Chajima fournir Kashiwa, Asano, Rhayner Oui Nogami.

Dans le match, il y avait un total d’un seul carton jaune pour l’équipe d’Hiroshima. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune pour Yuta Imazu.

Pour le moment, le Kawasaki Frontale il obtient 31 points et le Sanfrecce Hiroshima avec 16 points.

Fiche techniqueKawasaki Frontale:Jung Sung, Taniguchi, Jesiel, Noborizato, Yamane, Tanaka, Tono (Kazuki, min 71), Wakisaka (Tsukagawa, min 71), Mitoma (Hasegawa, min 85), Leandro Damião (Chinen, min 79) et Ienaga (Kobayashi, min. 79)Sanfrecce Hiroshima:Osako, Yuta Imazu, Araki, Higashi, Nogami (Chajima, min 85), Rhayner (Shibasaki, min 73), Aoyama, Morishima, Kashiwa (Ezequiel, min 66), Junior Santos et Asano (Ayukawa, min 73) )Stade:Stade Kawasaki TodorokiButs:Ienaga (1-0, min.38) et Morishima (1-1, min.65)