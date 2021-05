Kawasaki Frontale et Vegalta Sendai font match nul 2-2 et se partagent les points

12/05/2021 à 14h00 CEST

Le match qui s’est déroulé ce mercredi au Stade Kawasaki Todoroki et qui a fait face au Kawasaki Frontale et à Vegalta Sendai il s’est terminé par un match nul entre les deux prétendants. le Kawasaki Frontale Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Crevette Osaka loin de chez soi (0-2) et l’autre devant Nagoya Grampus dans leur stade (3-2) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Vegalta Sendai il a été battu 2-0 dans le dernier match qu’il a joué contre le Rouges Urawa. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée à la tête de la Ligue japonaise J1, tandis que le Vegalta Sendai Il était à la dix-neuvième place à la fin du match.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Kawasaki Frontale, qui a créé la lumière avec un objectif de Kobayashi peu de temps après le début du match, en particulier à la minute 3. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période est venu le but pour lui Vegalta Sendai, qui a égalé la réunion avec un peu de Nakahara à la minute 74. Cependant, l’équipe locale a pris la tête du tableau de bord, portant le score à 2-1 grâce à un but de Mythome à la minute 84. Mais plus tard, l’équipe de Sendai a réussi l’égalité grâce à un but de Martinus dans le temps additionnel, en particulier en 96, concluant le match avec un score de 2-2 au tableau de bord.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Kawasaki Frontale ils sont entrés du banc Tsukagawa, Ienaga, Ton, Leandro Damiao Oui Jesiel remplacer Wakisaka, Chinen, Kobayashi, Tanaka Oui Kurumaya, tandis que les changements par le Vegalta Sendai Ils étaient Ryoma Kida, Simão Junior, Matsushita, Akasaki Oui Martinus, qui est entré par Foguinho, Hachisuka, Kato, Sasaki Oui Tomita.

Dans le match, il y avait un total d’un carton jaune uniquement pour l’équipe de Sendai. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune pour Sasaki.

le Kawasaki Frontale de Toru oniki mène le tournoi avec 41 points, occupant une place pour l’accès à la Ligue des champions de l’AFC, tandis que l’équipe dirigée par Makoto Teguramori il était à la dix-neuvième place avec six points.

Le lendemain, l’équipe Kawasaki jouera à domicile contre le Yokohama, Pendant ce temps, il Vegalta Sendai Il cherchera le triomphe dans son fief contre les Rouges Urawa.

Fiche techniqueKawasaki Frontale:Tanno, Kurumaya (Jesiel, min 85), Taniguchi, Noborizato, Yamane, Tanaka (Leandro Damião, min 78), Wakisaka (Tsukagawa, min 65), Hatate, Mitoma, Chinen (Ienaga, min 65) et Kobayashi (Tonalité, min 78)Vegalta Sendai:Slowik, Hisashi Appiah Tawiah, Teruyama, Hachisuka (Simão Junior, min.46), Takumi Mase, Tomita (Martinus, min.87), Foguinho (Ryoma Kida, min.46), Kato (Matsushita, min.63), Nakahara , Minagawa et Sasaki (Akasaki, min. 80)Stade:Stade Kawasaki TodorokiButs:Kobayashi (1-0, min.3), Nakahara (1-1, min.74), Mitoma (2-1, min.84) et Martinus (2-2, min.96)