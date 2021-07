Kawasaki Frontale gagne 0-2 à Shimizu S-Pulse et prend les trois points

in

17/07/2021 à 13h30 CEST

le Kawasaki Frontale joué et gagné 0-2 en tant que visiteur le match de samedi dernier au Stade IAI Nihondaira. le Shimizu S-Pulse Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match contre le Tokushima Vortis. Du côté de l’équipe visiteuse, le Kawasaki Frontale a remporté le Nagoya Grampus à l’extérieur par 0-4 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le Yokohama par 0-2. Avec ce résultat, l’ensemble du quartier Shimizu-ku est treizième à la fin du jeu, tandis que le Kawasaki Frontale maintient le leadership de la Ligue japonaise J1.

La première partie du match a commencé de manière positive pour l’équipe Kawasaki, qui a débuté la lumière avec un but de Wakisaka à la 17e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 0-1.

La deuxième mi-temps a commencé d’une manière favorable pour lui Kawasaki Frontale, qui a augmenté son score par rapport à son rival avec un but de Oshima quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la minute 50, concluant le duel avec le score de 0-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Shimizu S-Pulse de Michel-Ange Lotina soulagé Taki, Kawaï, Nakayama et Ibusuki pour Carlinhos Junior, Miyamoto, Okui Oui Suzuki, tandis que le technicien du Kawasaki Frontale, Toru oniki, a ordonné l’entrée de Ton, Kento Tachibanada, Chinen, Kurumaya Oui Yamamura fournir Avoir miyagi, Oshima, Leandro Damiao, Noborizato Oui Wakisaka.

L’arbitre a donné un carton jaune à Shimizu S-Pulse (Kawaï), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

le Kawasaki Frontale mène le tournoi avec 55 points, en position d’accès à la Ligue des champions de l’AFC, tandis que le Shimizu S-Pulse il est resté à la treizième place avec 23 points après le match.

Le lendemain, l’équipe de Michel-Ange Lotina affrontera contre Yokohama F. Marinos, Pendant ce temps, il Kawasaki Frontale Toru Oniki lui fera face Oita Trinita.

Fiche techniqueShimizu S-Pulse :Gonda, Tatsuta, Ibayashi, Okui (Nakayama, min.65), Hara, Miyamoto (Kawai, min.65), Takeuchi, Katayama, Carlinhos Júnior (Taki, min.54), Thiago Santana et Suzuki (Ibusuki, min.78) )Kawasaki Frontale :Jung Sung, Taniguchi, Jesiel, Noborizato (Kurumaya, min.82), Yamane, João Schmidt, Wakisaka (Yamamura, min.87), Oshima (Kento Tachibanada, min.66), Ten Miyagi (Tono, min.66), Ienaga et Leandro Damião (Chinen, min.82)Stade:Stade IAI NihondairaButs:Wakisaka (0-1, min. 17) et Oshima (0-2, min. 50)