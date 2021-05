Kawasaki Frontale s’impose à domicile face à Nagoya Grampus (3-2)

05/04/2021 à 10h00 CEST

le Kawasaki Frontale a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-2 contre lui Nagoya Grampus ce mardi dans le Stade Kawasaki Todoroki. le Kawasaki Frontale est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté dans son fief par un score de 3-2 à Cerise Osaka. De la part de l’équipe visiteuse, le Nagoya Grampus il est venu de battre 2-0 dans son stade à Crevette Osaka dans le dernier match joué. Après le match, l’équipe locale est restée en tête de la Ligue japonaise J1, tandis que le Nagoya Grampus classé troisième à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière favorable pour l’équipe Kawasaki, qui a ouvert le score avec un but de Jesiel à la minute 31, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

La deuxième partie du match a commencé de manière positive pour lui Kawasaki Frontale, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire avec un but de Yamane quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la minute 50. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, augmentant ainsi l’avantage grâce à un but contre son camp de Maruyama à la minute 60. Cependant, le Nagoya Grampus s’est approché du tableau de bord grâce à l’objectif de Inagaki à la 74e minute. L’équipe de Nagoya a de nouveau marqué, coupant les écarts pour porter le score à 3-2 avec un but de Mateus à 84 minutes, mettant ainsi fin au duel avec un résultat de 3-2.

Le technicien de la Kawasaki Frontale, Toru oniki, a donné accès au champ à Ton, Chinen, Wakisaka, Kurumaya Oui Tsukagawa remplacer Ienaga, Leandro Damiao, Mythome, Détester Oui Noborizato, tandis que du côté du Nagoya Grampus, Massimo Ficcadenti remplacé Saito, Morishita, Gabriel Xavier Oui Kakitani pour Naruse, Maeda, Nagasawa Oui Yamasaki.

le Kawasaki Frontale de Toru oniki mène le tournoi avec 32 points, dans un lieu d’accès à la Ligue des champions de l’AFC, tandis que l’équipe dirigée par Massimo Ficcadenti il s’est classé troisième avec 26 points, occupant également une place en Ligue des champions de l’AFC.

Le lendemain, le Kawasaki Frontale jouera contre lui Crevette Osaka loin de chez soi et Nagoya Grampus jouera son match contre lui Cerise Osaka à la maison.

Fiche techniqueKawasaki Frontale:Jung Sung, Taniguchi, Jesiel, Noborizato (Tsukagawa, min 89), Yamane, João Schmidt, Hatate (Kurumaya, min 89), Tanaka, Mitoma (Wakisaka, min 77), Leandro Damião (Chinen, min 64) et Ienaga (Tono, min 63)Nagoya Grampus:Langerak, Maruyama, Nakatani, Yoshida, Naruse (Saito, min 65), Yonemoto, Nagasawa (Gabriel Xavier, min 72), Inagaki, Mateus, Yamasaki (Kakitani, min 73) et Maeda (Morishita, min 66)Stade:Stade Kawasaki TodorokiButs:Jesiel (1-0, min.31), Yamane (2-0, min.50), Maruyama (3-0, min.60), Inagaki (3-1, min.74) et Mateus (3-2, min. 84)