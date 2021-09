Kawasaki Frontale s’impose face à Tokushima Vortis (1-3)

18/09/2021 à 13h30 CEST

Les Kawasaki Frontale a remporté 1-3 le match qui a eu lieu ce samedi dans le Stade de la sueur de Pocari. Les Tokushima Vortis arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Nagoya Grampus par un score de 3-0 et avec une séquence de cinq défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, Kawasaki Frontale Il est venu de gagner 0-2 à domicile à Consadole Sapporo lors du dernier match joué. Avec ce résultat, l’équipe locale est dix-septième, tandis que le Kawasaki Frontale Il était le leader de la Ligue japonaise J1.

Le match a commencé de manière positive pour lui Kawasaki Frontale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but à onze mètres de Chinen à la 35e minute. Mais plus tard, l’équipe locale a égalisé le score, portant le score à 1-1 avec un but de Ichimi à la 38e minute. Cependant, l’équipe de Kawasaki a pris l’avantage grâce au succès de Wakisaka quelques instants avant le coup de sifflet final, à la minute 42, clôturant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-2.

La deuxième partie du match a débuté de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a augmenté son score par rapport à son rival grâce à un nouveau but de Chinen, réalisant ainsi un doublé à la 52e minute, terminant ainsi le match sur un score final de 1-3.

L’entraîneur de la Tokushima a donné accès à Diégo, Bakenga, Watai, Konishi et Fujita pour Fujita, Kakita, Ichimi, Suzuki et Hamashita, Pendant ce temps, il Kawasaki Frontale a donné le feu vert à Avoir miyagi, Ienaga, Tsukagawa et Kobayashi, qui est venu remplacer Marcinho, Ton, Wakisaka et Détester.

Les Kawasaki Frontale continue en tant que leader de la Ligue japonaise J1 avec 69 points, occupant une place d’accès à la Ligue des champions de l’AFC, tandis que le Tokushima Vortis il est resté à la dix-septième place avec 23 points après le match.

Le lendemain de la compétition, le Tokushima Vortis jouera contre lui Vegalta Sendai loin de chez eux, tandis que le Kawasaki Frontale devra faire face dans sa querelle contre le bellmar Shonan.

Fiche techniqueTokushima Vortis :Kamifukumoto, Ishii, Cacá, Shota Fukuoka, Fujita (Diego, min.62), Iwao, Suzuki (Konishi, min.74), Nishiya, Hamashita (Fujita, min.81), Kakita (Bakenga, min.62) et Ichimi (Wataï, min.74)Kawasaki Frontale :Jung Sung, Yamamura, Jesiel, Noborizato, Yamane, Kento Tachibanada, Hatate (Kobayashi, min.82), Wakisaka (Tsukagawa, min.69), Marcinho (Ten Miyagi, min.62), Chinen et Tono (Ienaga, min. 68)Stade:Stade de la sueur de PocariButs:Chinen (0-1, min. 35), Ichimi (1-1, min. 38), Wakisaka (1-2, min. 42) et Chinen (1-3, min. 52)