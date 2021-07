Kawhi, chirurgie des ligaments croisés et pas de date de retour

Coup dur pour les Los Angeles Clippers, pour la NBA et, surtout, pour Kawhi Leonard. Comme annoncé par la franchise Angelina, l’avant a subi une opération réussie pour une déchirure partielle de son ligament croisé antérieur. Sans date officielle pour son éventuel retour, la convalescence pourrait s’étendre de 6 mois à l’année entière, comme on peut le déduire des interventions précédentes. La blessure remonte au quatrième match entre les Clippers et les Utah Jazz (14 juin), des demi-finales de la Conférence Ouest. Jusqu’à présent, aucune information sur l’état physique du joueur n’avait été fournie. Officiellement, il a seulement été annoncé qu’il souffrait d’une “entorse du genou”, sans plus de détails. Après le même match, cependant, les soupçons ont commencé à grandir. “D’accord, prochaine question”, a répondu, énigmatiquement, le joueur lui-même lors d’une conférence de presse. Après cela, la star est devenue un doute pour le reste des séries éliminatoires, étant finalement écartée. Un mois plus tard, la gravité de sa blessure est connue.

L’accident se produit dans des circonstances très particulières. Kawhi devra bientôt accepter ou refuser une option de joueur de 36 millions de dollars. En cas de refus, il entrerait en libre arbitre. “Évidemment, si je suis en bonne santé, la meilleure décision sera de rejeter l’option du joueur”, a déclaré le joueur en décembre. Quoi qu’il arrive, son avenir peut cependant rester lié aux Clippers, pouvant négocier un nouveau contrat. Et, quelle que soit la décision, elle se fera aussi au milieu d’une multitude de rumeurs. Il y a à peine deux semaines, un certain mécontentement s’est échappé de son environnement à propos de la façon dont le service médical de la franchise avait traité la blessure.

Beaucoup d’incertitude, tant pour l’équipe que pour le joueur, qui, dans le pire des cas, pourrait être perdu, pratiquement, l’intégralité de la saison prochaine. Kevin Pelton, journaliste pour ESPN, recueille plusieurs cas de joueurs qui, tout au long de leur carrière, ont été contraints de subir la même opération que Kawhi. Les exemples les plus proches sont Thomas Bryant des Washington Wizards et Spencer Dinwiddie des Brooklyn Nets. A partir du moment de sa blessure, dans ce parcours, aucun d’eux n’est revenu jouer à aucun jeu ; cumulant, au total, 10 le premier et 3 le second. Dans le cas de Dinwiddie, cependant, il y avait des spéculations sur son retour pour une hypothétique finale des Nets., ce qui réduit votre temps de récupération à moins de six mois. Cela pourrait être le meilleur scénario pour Leonard, qui reviendrait sur les pistes vers le milieu du prochain parcours.

Le pire le conduirait à retarder son retour jusqu’aux playoffs. Cela arriverait si vous respectiez les délais de, par exemple, Vitaly Potapenko ou Rajon Rondo. Les deux, en tant que joueurs des Boston Celtics, ont subi la même blessure que Kawhi. Dans le cas du premier, en 2002, il a été blessé en avril et, après avoir subi une intervention chirurgicale un mois plus tard (comme Léonard), il n’est revenu qu’en décembre. Dans le cas du second, le congé a été prolongé à pratiquement une année complète. Cas similaire à Tony Wroten, des Philadelphia 76ers, en 2015.

La situation, cependant, ne doit pas avoir un grand impact sur la décision du contrat de Kawhi (bien que cela puisse être le cas). Kevin Durant en est un exemple : en 2019, il a signé sa relation actuelle avec les Nets sachant qu’il raterait complètement la saison. Sortir en agence libre reste donc une réelle option pour Leonard, qu’il s’agisse de re-signer avec les Clippers ou de faire partie d’un nouveau projet. Selon Bobby Marks (ESPN), la première option serait la plus raisonnable, étant capable d’atteindre 176,2 millions de dollars en quatre ans. Les Clippers, cependant, qu’ils convainquent ou non leur franchise player, vont devoir planifier leur prochaine saison en se plaçant dans le pire des scénarios : ne pas pouvoir compter sur leurs services tout au long du parcours. Avec Paul George renouvelé avant le début de cette saison (226 millions pour cinq ans), la continuité de Reggie Jackson et Nicolas Batum (agents libres) est dans l’air. Des décisions que la franchise devra prendre et concilier avec la nouvelle donne, encore plus dure compte tenu de ses récentes séries éliminatoires, bien plus excitantes que la précédente.