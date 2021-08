Kawhi Leonard aurait utilisé Russell Westbrook pour amener Paul George aux Clippers

Kawhi Leonard est connu comme un homme de peu de mots, mais il aurait été le cerveau derrière l’énorme coup d’État des Clippers de Los Angeles à l’été 2019. Leonard venait de mener les Raptors de Toronto à un championnat NBA choquant lorsqu’il est entré en agence libre. en 2019. Leonard a cherché à retourner dans son sud de la Californie natale et les Lakers de Los Angeles et les Clippers de Los Angeles se disputaient tous les deux pour lui. L’intérêt mutuel entre Leonard et les Clippers était fort, mais Leonard voulait qu’une autre co-star l’accompagne.

Selon un nouveau rapport de Ramona Shelburne d’ESPN, une autre superstar aurait approché Leonard pour le rejoindre à LA : Russell Westbrook. À l’époque, Westbrook jouait encore sur le Thunder d’Oklahoma City, mais il voulait également retourner dans son Los Angeles natal et a vu une opportunité de s’attacher à Leonard pour y arriver.

Westbrook aurait appelé Leonard pour présenter l’idée, mais il n’a pas obtenu l’accord de Kawhi. Au lieu de cela, Leonard s’est retourné et a appelé le coéquipier de Westbrook à Oklahoma City – Paul George – et lui a parlé de l’enquête de Westbrook. Leonard a préféré jouer avec George plutôt que Westbrook, et des semaines plus tard, George a demandé un échange avec les Clippers. L’autre équipe de LA avait réussi l’un des 1-2 coups de poing les plus choquants en agence libre de l’histoire de la ligue.

Shelburne a les détails sur ESPN :

Westbrook serait plutôt échangé aux Houston Rockets pour jouer avec James Harden. Un an plus tard, il a été envoyé aux Wizards de Washington en échange de John Wall. Westbrook a finalement obtenu son souhait de jouer à Los Angeles le soir du repêchage de la NBA 2021 lorsque les Wizards l’ont échangé aux Lakers.

C’était un geste astucieux de Leonard, mais ses aspirations au championnat sur les Clippers n’ont pas encore abouti. L’équipe de Leonard et George’s Clippers a donné une avance de 3-1 aux Denver Nuggets lors des éliminatoires de la bulle la saison dernière, puis a perdu contre les Phoenix Suns en finale de la Conférence Ouest après que Leonard a subi une déchirure partielle de son LCA.

George n’aurait pas non plus été le premier choix de Leonard. Selon un reportage de l’initié Marc Stein en 2019, Leonard a contacté Jimmy Butler et Kevin Durant au sujet d’un partenariat sur les Clippers avant George. Voici le hit radio de Stein transcrit sur les détails derrière les appels téléphoniques de la superstar.

Fondamentalement, toute la semaine de libre arbitre, c’est quand il s’est concentré sur Paul George. Tu sais, il n’a pas commencé là. Il a d’abord fait une course à Jimmy Butler, et cela se passait même pendant les séries éliminatoires. Et il a également exploré Kevin Durant. « Kevin, voudriez-vous venir chez les Clippers avec moi ? » … Nous savons que les Clippers veulent Kawhi depuis très longtemps. Mais Kawhi voulait être rejoint par un joueur de niveau élite. Et je n’essaie pas de suggérer que Paul était son troisième choix. Ils sont évidemment amis et il aime Paul George, mais Paul George n’était pas accessible. Il lui reste trois ans de contrat, deux avant une option joueur. Donc vous n’auriez pas ciblé Paul George en premier parce que même Kawhi Leonard n’aurait pas pensé qu’il était disponible.

Leonard est à nouveau un agent libre. Il est le meilleur joueur disponible cet été malgré le LCA partiellement déchiré qui assombrit son statut pour la saison prochaine. Les rapports les plus récents indiquent que Leonard est susceptible de signer à nouveau avec les Clippers, mais il prend également des réunions avec d’autres équipes. Selon Chris Haynes, Leonard voudrait un accord « 1+1 » de LA, qui lui donnerait une option de joueur après cette saison et lui permettrait de revenir sur le marché libre.

Leonard pourrait-il jouer les Clippers cette fois en prenant leur argent pour la saison prochaine alors qu’il est blessé, puis en planifiant son prochain déménagement dans une autre franchise? Il est difficile de passer un tel mouvement après lui après la façon dont il a tiré les ficelles appropriées en 2019.