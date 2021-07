Kawhi Leonard, chirurgie des ligaments croisés et pas de date de retour

in

14/07/2021 à 11h39 CEST

Blanchiment d’Arnau

Coup dur pour les Clippers de Los Angeles et Kawhi Leonard. Comme annoncé par la franchise Angelina, l’avant a été opéré avec succès pour une déchirure partielle de son ligament croisé antérieur qui s’est produit le 14 juin, lors de la demi-finale de la Conférence Ouest contre les Utah Jazz.

Pas de date officielle pour son éventuel retour, la récupération pourrait s’étendre de 6 mois à l’année entière, comme on peut le déduire des interventions précédentes.

Jusqu’à présent, aucune information sur l’état physique du joueur n’avait été fournie. Officiellement, il a seulement été annoncé qu’il souffrait d’une “entorse du genou”, sans plus de détails. Après le même match, cependant, les soupçons ont commencé à grandir.

De plus, après avoir subi une intervention chirurgicale, les Clippers continuent d’envoyer des messages cryptiques sur la situation du joueur : n’a pas de date de retour prévue pour l’instant.

Clippers à planifier la saison prochaine sans Kawhi

Leonard a récolté en moyenne 24,8 points, 6,5 rebonds et 5,2 passes décisives en 52 matchs cette saison, son deuxième à Los Angeles, sa ville natale. Une blessure au pied lui a fait rater neuf matchs consécutifs en avril, puis son genou est venu gâcher le parcours des Clippers lors de ces séries éliminatoires.

L’accident se produit dans des circonstances très particulières. Bientôt disponible, Kawhi doit accepter ou refuser une option de renouvellement d’une année supplémentaire pour 36 millions de dollars. En cas de refus, il entrerait en libre arbitre.

Les Clippers, cependant, qu’ils convainquent ou non leur franchise player, devrait planifier le prochaine saison se placer dans le pire des scénarios possible: ne pas pouvoir compter sur leurs services pendant tout le cursus. Avec Paul George renouvelé avant le début de cette saison (226 millions pour cinq ans), Reggie Jackson et Nicolas Batum (agents libres) sont dans l’air.