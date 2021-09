Kawhi Léonard contre Russell Westbrook : Ennemis intimes à Los Angeles

Dans une interview avec Chris Miller de NBC Sports Washington, le directeur général des Washington Wizards Tommy Sheppard a révélé que Russell Westbrook Il préfère rester dans la capitale que d’être échangé aux Clippers de Los Angeles. “Russell n’a jamais vraiment demandé à passer à autre chose. Il a juste dit:” Si je peux me rendre aux Lakers, ce serait quelque chose que j’aimerais faire. Sinon, je reviendrai ici. les Clippers ? Il a dit : « Non, non. » Alors Russell était heureux d’être ici et nous étions si reconnaissants qu’il soit là. »

Westbrook a refusé l’idée d’aller chez les Clippers, mais cela pourrait avoir quelque chose à voir avec ce qui s’est passé entre lui et Kawhi Leonard dans le passé. Début août, Ramona Shelburne d’ESPN a publié des informations très intéressantes sur Westbrook et Leonard. À l’été 2019, Westbrook a appelé Leonard et lui a demandé de le rejoindre à Los Angeles. Cependant, au lieu de se joindre à lui, Leonard a rejeté sa proposition. Et non seulement cela, mais il a décidé de recruter son ancien coéquipier d’Oklahoma City Thunder, Paul George.

Quand Russell Westbrook a demandé à Kawhi Leonard s’il pouvait rejoindre les Clippers pic.twitter.com/4KvwOzC1pq – ClipperTalk (@ClipperTalk) 29 septembre 2021

rivalité maximale

Ensuite, sur les Clippers, au lieu de chercher Westbrook comme troisième épée, ils ont fini par acquérir Eric Bledsoe. Cette histoire entre les stars des deux équipes ajoutée à la rivalité pour partager la ville va enflammer les duels des Lakers contre les Clippers cette saison. La guerre à Los Angeles est plus vivante que jamais.