Kawhi Leonard en colère contre le personnel médical des Clippers

Kawhi Leonard n’est pas content. C’est du moins la rumeur que le journaliste Dan Feldman a façonnée sur NBC Sports.. Selon ces informations, la star des Los Angeles Clippers serait bouleversée par le diagnostic que les médecins des Clippers ont posé sur sa blessure au genou lors du quatrième match de la finale de la Conférence Ouest, contre les Jazz. L’attaquant n’a plus joué depuis et il ne semble pas qu’il le fera, mais son ressenti, toujours selon les dernières révélations, est que le personnel de santé de l’équipe de Los Angeles a sous-estimé la blessure et ne lui a pas accordé l’importance qu’elle avait.

C’est ainsi que les choses sont. Selon Skip Bayless (FOX)Il est très probable que Kawhi envisagera une opération chirurgicale nécessaire cet été pour pouvoir retrouver sa pleine forme l’année prochaine, donc les chances qu’il revienne dans la série contre les Suns sont pratiquement nulles. L’attaquant regarde les matchs depuis les tribunes et non sur le banc, comme le font d’autres coéquipiers blessés comme Serge Ibaka. Lors de récentes rencontres, divers journalistes ont révélé qu’à la pause des matchs il descendait aux vestiaires pour discuter avec ses coéquipiers. Les Clippers sont en baisse 3-1 et sont au bord de l’élimination. De plus, au cours des 40 dernières années, seuls les Warriors ont réussi à surmonter un adversaire 3-1 en finale de conférence.. C’était contre le Thunder, en 2016. Et dans une série historique, bien sûr.

Indépendamment de la véracité de ces déclarations, il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Kawhi a des problèmes avec les médecins de son équipe. Son divorce avec les Spurs a commencé là-bas, et s’est terminé par son départ d’une franchise toujours exemplaire dans les manières., mais il ne pouvait pas contrôler la situation. C’est là qu’il faut faire attention aux Clippers, qui ont dans leurs rangs un joueur intrépide et étrange, difficile à plaire et à comprendre. Kawhi n’a pas rendu son option de joueur efficace, mais personne ne doute de sa continuité avec les Clippers. Pour l’instant, c’est le problème. Le reste, on verra.