Les grands mouvements de la NBA. Les équipes et les joueurs avaient jusqu’à aujourd’hui pour exercer ou refuser leurs options contractuelles, selon Shams Charania (The Atheltic), Kawhi Leonard et Chris Paul auraient rejeté les leurs. Deux options de joueur qui, respectivement, s’élevaient à 36 et 44,2 millions de dollars. De cette façon, selon le journaliste américain, les deux stars entreront sur le marché en tant qu’agents libres sans restrictions. Dès le lendemain matin, ils seront ainsi en mesure de négocier avec n’importe quelle équipe de la compétition ; à partir du 6 août, de même, ils pourront signer leurs signatures. Slavo surprise, ce sera avec ses équipes actuelles : Los Angeles Clippers et Phoenix Suns. C’est ce que dit Adrian Wojnarowski (ESPN). Dans le cas de l’attaquant, selon Bobby Marks (ESPN), le nouvel accord pourrait prendre deux directions. D’un côté, accepter 176,2 millions pour quatre ans ou, de l’autre, une formule 1+1 pour être agent libre en 2022 puis signer 235 millions pour 5 ans. Dans la base, on parle de trois saisons pour 90 millions.

En tout cas, que ce soit pour revenir à leurs franchises actuelles (comme prévu) ou non, Leonard et Paul représentent les deux stars les plus valorisées en agence libre. Toujours un petit tremblement de terre ou, à tout le moins, une certaine incertitude dans la meilleure ligue du monde. Dans le cas de Kawhi, la situation se présente dans des conditions très particulières. Malheureusement, l’attaquant a dû subir une opération des ligaments croisés à la mi-juin. Sans date de retour, il y a de sérieux doutes qu’il pourra participer à la prochaine saison. La récupération pourrait s’étendre de 6 mois à l’année entière, comme on peut le déduire des interventions précédentes. Dans le cas de Paul, la scène se situe après la défaite en finale de la NBA, dans la meilleure opportunité qu’il ait eu jusqu’à présent d’obtenir la bague. Pour cette raison, une fois la chute consommée, les rumeurs ont commencé à tourner. De nombreuses voix ont même pointé du doigt les Lakers de Los Angeles. L’organisation de Los Angeles a pourtant finalement, dans un mouvement d’une grande importance, s’est emparé des services de Russell Westbrook.