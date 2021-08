Kawhi Leonard et Chris Paul vont à la NBA Free Agency 2021

Une nouvelle de sensibilisation qui a été produite en NBA selon le célèbre journaliste Shams Charania, qui rend compte de l’ambition économique et sportive de deux des grandes stars de cette ligue. Léonard Kawhi Oui Chris Paul auraient pu se contenter du salaire qu’ils s’étaient fixé pour cette saison et assurer leur permanence dans Clippers de Los Angeles et Phoenix Suns, respectivement, mais les deux ont perçu cela Agence libre NBA 2021 comme une opportunité de continuer à augmenter son cache, sans exclure d’explorer le marché pour de meilleures opportunités. Ils ont rejeté l’option joueur, et bien que cela crée toujours une trace d’incertitude dans leurs franchises, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils veulent partir.

Kawhi Leonard et le désir de gagner plus

Les choses n’ont pas fini de fonctionner dans le sport entre Clippers et Leonard, mais le joueur n’est pas pressé de gagner une bague, puisqu’il l’a déjà à son actif, mais tout indique qu’il voudra continuer dans la discipline des Angelenos générant une dynastie à long terme et devenir un joueur très payé. Il a refusé de collecter 36 millions de dollars cette saison à venir et semble rechercher une offre de 176,2 millions de dollars pour quatre ans, bien qu’il puisse également envisager une formule sur deux ans, avec le dernier en date de Player Option. En cas de demande, je mettrais beaucoup de pression sur les Clippers pour construire un projet sportif de niveau qui leur permettrait de se battre à nouveau pour la gloire.

Chris Paul, non-conformité par drapeau

Qu’un joueur de 36 ans rejette une option de joueur et entre sur le marché ne peut s’expliquer que par l’excellente saison qu’il a eue aux Phoenix Suns et l’énorme confiance qu’il a qu’il sera évalué comme quelque chose de plus qu’une vieille star dans son crépuscule. Paul a montré qu’il pouvait continuer à être un joueur de référence dans un prétendant à la gloire et a donc refusé les 44,2 millions de dollars qui lui étaient garantis. Tout indique qu’il pourrait se contenter de moins d’argent, mais du moment qu’ils lui assurent un contrat plus long, considérant comme probable un contrat de 90 millions de dollars pour trois ans. Dans ce cas, il n’est pas exclu qu’une équipe comme les Los Angeles Lakers, puisse beaucoup tenter le meneur et le faire sortir des Phoenix Suns, un écosystème dans lequel il s’est senti très à l’aise.