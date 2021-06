Kawhi Leonard et un retour triomphal pratiquement impossible

in

Les finales de la Conférence Ouest des Playoffs NBA 2021 ont été très difficiles pour Clippers de Los Angeles. Ce matin dernier, la franchise Angelina a perdu dans le match 4 du match nul contre Soleils de phénixau Staples Center (les Suns n’y avaient plus battu les Clippers depuis décembre 2013).

S’ils veulent atteindre les finales NBA, les Clippers devront revenir de 3-1, c’est-à-dire remporter les trois matchs restants de la série. La doublure argentée pour eux est que leur entraîneur, Tyronn Lue, a déjà de l’expérience dans ce domaine, lorsqu’il a conquis le ring de championnat en 2016 lors du célèbre retour des Cleveland Cavaliers aux Golden State Warriors.

Le côté négatif apparaît dans les problèmes physiques de Léonard Kawhi. La star des Los Angeles Clippers s’est blessée au genou (ligament croisé) depuis la série contre les Utah Jazz, et bien que l’équipe de Los Angeles n’ait pas confirmé le temps mort, cela ne semble pas être une blessure mineure.

La plupart des options pour ces Clippers passent par le fait que Kawhi récupère et peut jouer le cinquième match. Cependant, il semble que cela soit pratiquement impossible. C’est ce que Paul George a fait savoir dans ses dernières déclarations : “S’il n’est pas à 100 %, nous ne voulons pas qu’il sorte et joue. Sa santé est plus importante que tout le reste.”

Éviter un nouveau « cas Durant »

Lors de la finale de la NBA 2019, il y avait une situation similaire à celle que connaissent actuellement les Los Angeles Clippers. Les Golden State Warriors, menés 3-1, avaient Kevin Durant avec des problèmes physiques. Le joueur a forcé, et dans le match 5 il s’est cassé le tendon d’Achille, et il ne jouait pas avant le début de cette saison 2020/21.