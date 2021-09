Kawhi Leonard n’est pas amusé par le nouveau concert révolutionnaire de l’arène des Clippers

Les Los Angeles Clippers ont toujours été l’autre équipe NBA de LA, mais ils essaient pleinement de sortir de l’ombre des Lakers en ouvrant leur propre arène, qui s’appellera l’Inuit Dome. Le bâtiment sera situé à Inglewood et il a coûté 1,8 milliard de dollars avec uniquement un financement privé et aucun argent des contribuables. Son ouverture est prévue pour la saison 2024-2025 des Clippers.

Vendredi, Steve Ballmer a organisé une cérémonie d’inauguration des travaux sur la nouvelle arène qui a tout fait pour tenter de convaincre les habitants. La nouvelle arène aura un maillot à la retraite pour chaque lycée de LA. Il a le plus de salles de bains… jamais ? Ballmer parle déjà d’un grand jeu sur les hot-dogs. Tout cela fait partie du plan des Clippers pour forger leur propre identité et essayer de gagner les fans locaux qui ont historiquement enraciné les Lakers.

Alors que Ballmer s’est donné beaucoup de mal pour essayer de faire de la cérémonie d’inauguration quelque chose qui rend les Clippers cool et uniques, il est probable qu’on se souviendra de cela pour avoir rendu Kawhi Leonard extrêmement ennuyé. Alors qu’un groupe se produisait lors de l’événement, Leonard a été vu comme s’il préférait être n’importe où ailleurs dans le monde.

Kawhi n’est pas un fan de Fitz and the Tantrums, qu’il soit noté. Paul George n’a pas l’air ravi non plus. Je ne peux pas dire que je les blâme.

Est-ce que ce sera le prochain mème sur NBA Twitter? On a l’impression qu’il a du potentiel.

Les maquettes de cette nouvelle arène sont superbes. Bravo pour ne pas impliquer d’argent public. Il sera fascinant de voir si Leonard fait toujours partie de l’équipe lors de l’ouverture du bâtiment, car la prolongation de quatre ans qu’il a signée cet été comprend une option de joueur sur la dernière saison, l’année où les Clippers ont emménagé dans l’Inuit Dome.

Quoi qu’il en soit, les Clippers se diversifient. Sachez simplement que tout a commencé avec un Kawhi Leonard très ennuyé lors d’un concert.