Kawhi punit la douleur de Doncic

Joie éphémère à Dallas. Si tout était espoir avant le match, alimenté par la confirmation que Luka Doncic était disponible pour le match ; derrière lui, tout n’est que doute, inquiétude et même peur. Les Clippers, traçant une trajectoire inverse jusqu’à la saison dernière, ont égalisé (2-2) et l’ont également fait de manière écrasante: avec une raclée sans nuances (81-106), de bout en bout et d’accord avec Paul George quand il a dit, avec 2 à 0, qu'”ils n’étaient pas inquiets”. Un joueur comme le Slovène détermine tout, et aujourd’hui il l’a fait de plusieurs manières. Tyronn Lue, au départ, avait un petit quintette, sans Ivica Zubac, ni aucun pivot pur, et avec un message clair : tisser une toile d’araignée pour traquer la star rivale. Cela a fonctionné, mais pas tant pour sa réussite tactique que pour l’état de la base, très alourdie par sa distension cervicale, avec des bandes kinésiologiques montrant que sa présence était un effort énorme et, malgré tout, toujours le leader à lui. Louable, mais insuffisant, car les super-héros, en réalité, tombent aussi. Et, entre les mains de quelqu’un comme Kawhi, avec ce visage qui cache toutes sortes de sentiments, aucune pitié ne peut être attendue.

La meilleure nouvelle pour Dallas, en ce moment, ce sont les deux jours de congé menant au prochain tour de la série. Aujourd’hui, tous les gros titres en sa faveur ont immédiatement disparu. Et que Kristaps Porzingis, le plus remarqué après la dernière défaite, est sorti en voulant se venger. De la moyenne distance, gagner de l’espace et tourner devant son défenseur. Copier-coller pour le Letton, qui a marqué les quatre premiers points du match. Avantage maximal de Dallas tout au long du match. Si les Mavs sont sortis avec une marche de plus d’emblée (un mirage), les Clippers, à deux, avec une intensité défensive qui a conduit à se battre pour les balles au sol, qui jonchées de boue (réalité). Au milieu de tout cela, Doncic s’attardait sur ses tours, qui aujourd’hui étaient appréciés au compte-gouttes. Le premier n’arriverait pas avant que les sept premières minutes du jeu ne soient consommées, avec un alley-oop pour Finey-Smith depuis le centre du terrain. Au milieu de tout cela, Rick Carlisle a également innové, donnant les premières minutes à un Boban Marjanovic acclamé depuis les tribunes et impact immédiat, mais éphémère, avec quatre points d’affilée. Sûrement, le seul moment de joie pour les fans, qui ont contemplé un Kawhi sans ratés et un Luka sans succès. Jalen Brunson, avec un triplé sur la corne, a réduit la distance à neuf points avant de clôturer le set (22-31), mais les sensations étaient ce qu’elles étaient : les Clippers, avec tout et contre Doncic, ont démenti face au panier.

Et ils seraient confirmés. De plus, aggravées par les grimaces ostentatoires de douleur de Luka, qui il serra les dents et posa sa main sur son cou, recouvert de ces rubans qui essayaient de faire leur travail, mais étaient insuffisants pour l’effort requis. Celui qui a été imposé par certains Clippers proches de leur meilleure version, avec Leonard montrant son côté plus cyborg et Pau George rejoignant la cause. Action après action, il n’y avait pas de place pour l’erreur. Au terme d’une première mi-temps totalement dominée par les visiteurs, avec jusqu’à 19 points d’écart (qui sont restés à 16 à la mi-temps, 45-61), 80% de précision au tir pour Kawhi et 50% pour George. Y su perfección se impregnaba, claro, con un acierto general que se iba al 52,4% en tiros de campo y al 41,2% en el triple, a la altura de lo que son: el mejor equipo de la NBA desde la longue distance. Devant, 3 coups sûrs de 18 tentatives du périmètre qui ont fait une chose très claire : le jeu n’était pas comme les précédents de la série. Donc c’était ça. Aucune capacité de réaction en deuxième mi-temps et avec quelques Clippers qui ont baissé les vitesses, mais ont continué à en rajouter. A la fin du match, 29 points, 10 rebonds et 3 passes décisives pour Kawhi, avec 11 des 15 coups sûrs sur le terrain et 2 sur 3 sur des triples. Pau George, dans son sillage, avec un 29 + 9 + 3. Nicolás Batum, avec un 10 + 5, Reggie Jackson, avec un 15 + 5, Marcus Morris, 9 + 8, et Rajon Rondo, 7 + 5 + 4, ont complété les petits caractères d’une phrase qui, au dernier quart, a donné Je passe au moins courant.

Les super-héros tombent aussi

Bien malgré Doncic, qui a tenté d’y remédier de manière héroïque, montrant sa souffrance dans les gestes les plus simples, mais allongeant l’agonie pour forcer la machine dans les actions les plus complexes. Il a soutenu (aussi longtemps qu’il a pu) l’équipe et, malgré toute la douleur, il a terminé le match en étant le leader de son équipe, avec 19 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Certes, loin de sa meilleure performance, encore assombri par son 1 sur 7 en triple et un 0 sur 5 depuis la ligne des lancers francs (son gros problème), mais dans un effort contre nature qui mérite tout le respect. “Il m’a semblé que je ne pouvais pas tourner à gauche, que je ne pouvais pas regarder de cette façon”, a admis Carlisle à la fin du match. Le meneur, pour sa part, essayait de crier à l’optimisme, disant que, physiquement, il se sentait mieux que lors du match précédent.

À deux jours de la fin, son état peut s’améliorer, mais il lui semble difficile d’atteindre un optimum. Et, en ce moment, Dallas ne vaut que ça. Les deux premiers jeux semblent très lointains, résultat d’un exercice choral dans lequel Doncic, par excellence, n’avait “plus” que d’être capitaine. Actuellement, il est seul, sans tilde, dans une croisade suprême, devant un Kawhi en état de grâce, qui ne regarde pas en arrière et qui signe une série mémorable (33 + 8,5 avec 63% de field goal et 47% en triple). Aujourd’hui, encore une fois, très peu d’un Tim Hardaway Jr. qui avait été l’une des meilleures valeurs jusqu’à présent. Seulement 4 points, avec 0 triplé en 4 tentatives. Plus de même de Maxi Kleber, avec le compteur à zéro, ou d’un Finney-Smith livré, qui n’a pas arrêté de transpirer, mais qui est resté à 8 + 8 + 1. Porzingis, dans sa rédemption particulière, a été celui qui a le plus contribué, avec 18 points et 5 rebonds, à une performance insuffisante et qui, pour le moment, fait bien comprendre qu’il ne peut pas commander en “l’absence” du lieutenant général. Marjanovic, avec seulement 12 minutes en piste, était le troisième en termes de contribution numérique (12 + 6). Sur le banc, avec tout perdu et avec les Angelenos qui s’amusent (Rondo s’est plu avec une feinte pour passer par le dos, Jackson s’amusait sur le périmètre…), le géant serbe essayait de faire sourire le Slovène (il a réussi ). Vous devez prendre soin de lui. Ils ont besoin de toi.