Kawhi s’habille en Dieu et Doncic en mortel : le septième match

Cela pourrait être le couronnement de Luka Doncic, mais Kawhi Leonard a levé la main. Dans cette série, le Slovène n’était pas le seul à s’amuser avec les divinités. La star des Clippers, de son silence mortel, a ajouté et ajouté. En moyenne, ils sont de 32,5 points et 7,5 rebonds ; aujourd’hui, 45 et 6 respectivement. De plus, avec des pourcentages qui frôlent cette perfection difficilement concevable chez l’homme : 72% en field shots, 55,6% en triple (5 sur 9) et 100% en partant de la ligne. Il n’a pas donné un sourire de joie, ni n’a froncé les sourcils dans la défaite, mais Los Angeles dictera sa sentence lors du septième match (97-104). Ils le feront également lors d’un match nul où tous les matchs ont été remportés par les visiteurs, quelque chose d’inégalable. En deux jours donc, bataille rangée. Los Angeles, qui devra faire éclater la statistique précitée, avec le besoin de gagner ; les Texans, dans l’espoir de réussir à nouveau un premier tour depuis 2011, la même année où ils ont remporté le ring avec Dirk Nowitzki. Doncic, qui avait reçu l’approbation de l’Allemand lors du deuxième match de la série, devra à nouveau lui ressembler. Ce doit être, encore une fois, le monstre qui, jusqu’à présent, a fait trembler les Clippers. Parce qu’aujourd’hui ce n’était pas le cas. Aujourd’hui, ceux de Tyronn Lue ont mis au travail cette machine qui tourmente en défense, ce corset qui étrangle n’importe qui. Cela descend sur Terre.

A la première sortie, déjà, premières conclusions. Chaque seconde comptait. Un panier de plus pesé comme un monolithe et un de moins laissait un sentiment de vide accablant. Avec elle, beaucoup de rythme. Rythme rapide. Et, dedans, Reggie Jackson dans son habitat naturel. Une demi-minute après le début du premier quart, son premier panier manquait. Avant, six sur six en placement, avec deux sur deux en triple. En fin de match, 25 points et 9 passes décisives dont 3 sur 7 dans le triple, principal soutien de Kawhi. Le pilier des Clippers lorsque leur franchiseur jouait à cache-cache et que les Mavericks marquaient les dettes sur leur liste (28-26). L’annotation était conjuguée au pluriel, une rareté absolue, et ils obtenaient un avantage qui, pour les statistiques, était synonyme de définitif: Cette saison, 30-1 record dans les matchs dans lesquels ils gagnent le premier set. Seule défaite, le troisième match de cette série. Les Clippers l’ont encore fait.

Doncic, quant à lui, quatre paniers dans ce premier quart-temps et chacun plus difficile que le précédent. Ils lui ont permis de sortir le tableau de bord avec un simple plateau, mais, à partir de là, un fondu était nécessaire, un tir impossible à mi-distance et ce peu de chance que seuls quelques privilégiés ont. Peu de joueurs dans l’histoire ont eu leur capacité à marquer dans des situations extrêmes. Sur le klaxon du premier acte, il a réitéré l’exploit, avec un Marcus Morris qui n’a pas laissé un pouce de répit, mais la critique lui a arraché les points. Hors du temps. Branchez les choses, comme la chute, comme ce qui s’est passé aujourd’hui. 29 points, 8 rebonds et 11 passes décisives, mais plein d’inconfort. Sa défense, pour Lue, a été une équation indéchiffrable, l’une de celles pour lesquelles ils paient des millions. Quiconque a la formule, n’hésitez pas à lever la main. Après avoir échoué dans le premier match, le temps de Kawhi sur le Slovène a augmenté. Avant, Morris avait déjà tout essayé. Ce sont les deux joueurs Angelenos qui l’ont le mieux défendu, mais mieux n’est pas toujours synonyme de succès, c’est quelque chose de relatif qui, temporairement, a des pics de valeur absolue. Ou assez, comme cela a été.

Le Slovène a atteint la perfection dans ses erreurs et l’a perdue dans ses succès. Il marquait depuis la ligne des lancers francs, 5 sur 5, mais s’estompait dans les honneurs passés. Cas curieux. La dynamique a pris un cours inverse et, malheureusement pour les Mavericks, ce n’était pas le seul. Pendant la série, les moments sans le Slovène avaient été un calvaire. Les premières minutes du deuxième quart-temps, le tour de repos pour le meneur dans la rotation, avaient été une véritable pénitence. Aujourd’hui, cependant, ils ont permis à l’équipe de Dallas de se diriger vers leur plus grand avantage du match jusqu’à présent (39-30). Un partiel de 2 à 12, déjà avec Doncic en piste, a fait perdre l’avantage aux Texans, mais, aussitôt, ils l’ont récupéré (43-42). Par un Kristaps Porzingis qui, sous le cerceau, dans une zone qui commence à lui être inconnue, s’était trompé. En général, ce sont les deux géants pour lesquels Rick Carlisle a parié depuis le début, avec un Boban Marjanovi qui a répété la propriété et ajouté entre les erreurs de gros. Kawhi, qui n’avait marqué que trois points dans le premier set, est parti à 16 ans et a laissé la première mi-temps 48-45 en sa faveur qu’il donnerait encore beaucoup de faux pas, mais qu’il ne varierait pas dans les conséquences.

Donner, prendre et explosion ultime

Si les Clippers ont terminé la première mi-temps en frappant, ils ont commencé à le recevoir. Action, réaction : Newton était à nouveau présent dans la série. Dans les futurs ouvrages sur son patrimoine scientifique, cette série pourra être prise comme exemple pratique. Si les Mavericks ont marqué 17 points au deuxième quart-temps, ils en étaient déjà 22 avant d’atteindre le milieu du troisième. Marjanovic se sentait plus à l’aise et Hardaway Jr., aux yeux de son père, était le deuxième homme dont l’équipe avait besoin et que Porzingis (7+5+3), bien qu’opportun à plusieurs minutes de jeu, ne l’est pas en ce moment. Hardaway, sans aller plus loin, a été premier sabre pendant une bonne partie du duel (23 points au final). Et c’est lui qui a accepté l’ultime tentative de folie, répondant par un triple au défi que Paul George (20 + 13 + 6) lui a posé de loin. 82 à 82 avec huit minutes à jouer. Les premiers triplés de Doncic dans le jeu (2 sur 7) sont restés, ce qui aurait pu ajouter encore plus de piquant, mais qui ont simplement été chatouillés avant l’explosion finale de Kawhi, qui a renvoyé ce Luka d’une quarantaine d’années vers la Terre.

Si, jusqu’à présent, l’héroïsme dans la solitude avait été une constante pour Doncic, c’est aujourd’hui le tour de Leonard. Si au cinquième match Luka a remporté la victoire avec un seul partenaire à deux chiffres, aujourd’hui son homologue l’a fait sans aucun point du banc et avec le seul soutien de Jackson., qui s’essoufflait, mais n’arrêtait pas d’ajouter, et un Paul George très irrégulier, mais avec 8 de ses points dans le quart décisif. Au troisième acte, un partiel de 12 à 0 a ressuscité les visiteurs (67-71). Kawhi, déguisé en Dieu, les ramena à la vie, puisqu’il s’agissait de tous ces points, et d’une bonne partie de ceux qui restaient à venir. Le meilleur, pour la fin, comme le veut la tradition. Avec un croisement académique (si c’est un mouvement qui peut être enseigné dans les écoles), il faisait partie d’un petit remorqueur qui lisait 85-90, culminant en un alley-oop pour Batum. Avec une suspension académique et un triplé (90-98), il a mis fin aux espoirs texans de rompre avec la malchance locale. Juste ce dont les Clippers auront besoin dans le jeu 7. Celui qui accepte le déguisement de Dieu décidera alors de ce qui semble être une prophétie.