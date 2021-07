Kay Burley de Sky News dénonce alors que le président conservateur lui fait honte d’avoir enfreint les règles de verrouillage | Politique | Nouvelles

Le présentateur de Sky News a demandé à la présidente conservatrice si l’ancien chef de file des conservateurs avait “enfreint la loi” en s’engageant dans une liaison avec une proche collaboratrice Gina Coladangelo. Matt Hancock a été contraint de démissionner la semaine dernière après la diffusion d’images de lui et de Mme Coladangelo s’embrassant dans les couloirs du ministère de la Santé malgré les règles strictes de distanciation sociale qu’il avait exhorté les Britanniques à suivre. Kay Burley a demandé à plusieurs reprises à Amanda Milling si les effusions filmées constituaient une violation de la loi, Mme Milling déclarant: “Je pense que les gens ont fait des erreurs, Kay, en termes de règles au cours des 12 derniers mois, comme vous le savez toi-même.

« Matt a démissionné.

Mme Burley a interrompu pour dire: “Il a enfreint la loi. Il ne devrait donc pas y avoir de retour en ce qui concerne le secrétaire à la Santé et il devrait être de retour au gouvernement au cours de l’année, ce qu’il envisage apparemment de faire. fais.”

La présidente conservatrice a répondu: “Eh bien, qui est nommé à des postes ministériels est une affaire du Premier ministre. Pour le moment, Matt a fait ce qu’il fallait en démissionnant.”

Les commentaires ont amené le présentateur de Sky à se demander si la démission signifiait qu’il n’y aurait pas d’enquête sur son infraction potentielle à la loi.

Mme Milling a réitéré: “Comme je l’ai dit, les gens ont enfreint la loi, Kay, comme vous le savez bien.”

Mme Burley a riposté : “Et comme vous le savez, j’ai été sanctionnée.

“J’ai été hors antenne pendant six mois. Je ne fais pas de politique, vous le faites. Et il l’a certainement fait à l’époque.”

Le présentateur de Sky News a été suspendu pendant six mois après avoir été surpris aux côtés de collègues lors d’une fête d’anniversaire sans distanciation sociale à l’automne 2020.

