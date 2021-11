Kay Burley déchire brutalement la stratégie de défense de Geoffrey Cox « Non, ce n’est pas le cas! » | Politique | Nouvelles

Kay Burley s’est demandé s’il était acceptable pour les députés de passer des semaines entières loin de leur siège pendant que les électeurs essayaient d’entrer en contact. Le député conservateur de Torridge et du West Devon Geoffrey Cox a fait l’objet d’un examen minutieux cette semaine après qu’il a été révélé qu’un deuxième emploi en tant que consultant auprès du gouvernement des îles Vierges britanniques l’avait fait assister au Parlement une seule fois en 18 mois. Le présentateur de Sky News a confronté le ministre des Petites entreprises, Paul Scully, à propos de la propre réponse du gouvernement aux allégations formulées contre M. Cox.

Mme Burley a déclaré: « Est-il acceptable qu’un député soit dans les îles Vierges britanniques pendant des semaines plutôt que de représenter ses électeurs? »

M. Scully a tenté de se distancer des allégations, insistant sur le fait que toute décision concernant M. Cox devrait être prise par ses électeurs.

Il a déclaré: « Je ne vais pas défendre Geoffrey, ou dire quoi que ce soit, cela dépend de Geoffrey.

« C’est entre lui et ses électeurs. Nous avons eu une situation… »

Le présentateur de Sky News l’a cependant interrompu en disant: « Non, ce n’est pas le cas. Non, ce n’est pas le cas. Ce ne l’est pas, n’est-ce pas?

« Parce que vous êtes membre, vous êtes ministre, vous êtes plus ancien que lui.

« Que penseriez-vous du fait qu’un de vos députés se trouve dans les îles Vierges britanniques alors que ses électeurs essaient de l’avoir au téléphone et qu’ils ne le peuvent pas? »

M. Scully a répondu: « Je ne sais pas s’ils ont pu le contacter ou non.

Jenny Davies, une résidente de la circonscription de Torridge et West Devon de Geoffrey Cox, a déclaré à l’agence de presse PA : « Le député devrait être un travail à temps plein, en particulier dans une région agricole rurale pauvre du pays, pas un passe-temps à temps partiel.

« Le pire, c’est qu’il ne peut apparemment rien faire pour sa circonscription, ne pas se rendre à Westminster, passer des semaines aux BVI, et personne ici ne le sait ou ne s’en soucie et continue de voter comme un mouton pour lui à chaque élection. »

Mme Davies a ajouté qu’elle n’avait pas personnellement voté pour Sir Geoffrey.

Un autre des électeurs du député a remis en cause sa capacité à « se concentrer pleinement sur son rôle » et a rappelé de longs délais pour recevoir une réponse lors de sa prise de contact.

M. Cox a déclaré qu’il ne pensait pas avoir enfreint les règles parlementaires après la diffusion d’une vidéo semblant le montrer en train d’effectuer des travaux externes depuis son bureau de Westminster.

Les travaillistes ont référé Sir Geoffrey au commissaire aux normes des Communes après que le Times a rapporté que l’avocat en exercice avait utilisé son bureau de député en septembre pour participer à distance à conseiller les îles Vierges britanniques sur une enquête pour corruption lancée par le ministère des Affaires étrangères.

Le QC, dans une déclaration publiée sur son site Web, a défendu sa décision de travailler avec les îles – offrant des conseils juridiques qui pourraient lui rapporter plus d’un million de livres sterling cette année en plus de son salaire de député de 81 900 £ – et a déclaré qu’il coopérerait. à toute enquête sur sa conduite.