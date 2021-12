Kay Flock, rappeur de 18 ans, aurait été assassiné devant un salon de coiffure

Une étoile montante de l’industrie du rap a été arrêtée la semaine dernière pour meurtre présumé, mais les détails sont encore connus. Kay Flock, une sensation Internet de 18 ans du Bronx, a été arrêtée jeudi après s’être rendu à New York. Il est accusé du meurtre d’Oscar Hernandez, 24 ans, devant un salon de coiffure à Harlem, le jeudi 16 décembre 2021.

Kay Flock – né Kevin Perez – a été accusé de meurtre et de possession criminelle d’une arme dans le cadre de l’affaire. Selon un rapport du New York Daily News, Hernandez a été tué par balle à l’extérieur d’un salon de coiffure, et la police a déclaré que Perez avait déclenché une dispute entre eux. Cependant, les images de surveillance de la caméra orientée vers l’extérieur du salon de coiffure semblent contester ce récit, pensent certains fans.

La police affirme que Perez est entré dans le salon de coiffure et a agi de manière agressive envers Hernandez, lui demandant quelque chose du genre « qu’est-ce que vous regardez ? Ils disent que Perez est sorti et Hernandez l’a suivi, où le meurtre a eu lieu. Cependant, les images de surveillance montrent Perez passant devant le salon de coiffure sans y entrer, et elles montrent Hernandez sortant pour le suivre sans y être invité.

Hernandez a été emmené à l’hôpital Mt. Sinai Morningside où il a été déclaré mort. La police dit qu’elle pense que la fusillade était liée à un gang. Perez était recherché et considéré comme « armé et dangereux » avant de se rendre. Son avocat, Scott Leemon, a fait une déclaration à XXL vendredi.

« Hier, j’ai accompagné Kevin alors qu’il se rendait aux détectives du 30e arrondissement. Des dispositions ont été immédiatement prises avec le NYPD une fois que j’ai appris qu’il était recherché. Nous avons commencé notre propre enquête sur ces allégations », a déclaré Leemon. « Plus important encore, compte tenu de la divulgation importante du DA ce matin selon laquelle le NYPD a reçu un pourboire disant que quelqu’un d’autre est le tireur, nous avons demandé au bureau du DA de divulguer rapidement les vidéos référencées dans la plainte et plus d’informations sur le pourboire. »

« Nous aborderons la mise en liberté sous caution une fois que nous aurons eu l’occasion d’examiner la découverte pertinente et d’enquêter plus avant sur la divulgation digne d’intérêt du procureur », a conclu Leemon. Il n’est pas clair si la version de la vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux a été modifiée pour exclure la prétendue confrontation à l’intérieur du salon de coiffure lui-même. Les fans sont méfiants, mais ni la police ni Leemon n’ont corrigé cette incohérence.

Kay Flock a été acclamé pour avoir publié de la musique en ligne, y compris des vidéos sur YouTube. Ses chansons populaires incluent « FTO », « Opp Spotter » et « Brotherly Love ».