Kaycee Moore, star de « Killer of Sheep » et « Bless Their Little Hearts », décède à 77 ans

Kaycee Moore, connue pour ses rôles dans Killer of Sheep et Bless Their Little Hearts, est décédée le 13 août, rapporte Variety. Elle avait 77 ans. La cause du décès reste inconnue. Sa famille n’a pas parlé de sa mort, bien qu’une nécrologie de la Watkins Heritage Chapel ait répondu à la perte en déclarant: “Tout au long de sa vie, Kaycee est restée une femme fidèle, courageuse et intelligente dont l’impact durera toute une vie à travers son art et ses souvenirs de tous ceux qu’elle aimait et qui l’aimaient.

Moore a gagné la majorité de sa reconnaissance en travaillant avec le célèbre réalisateur Charles Burnett. Elle a obtenu son premier grand rôle au cinéma en tant qu’épouse du personnage principal Stan (Henry G. Sanders) après avoir rencontré Burnett alors qu’il était encore à l’école de cinéma. Le film désormais emblématique n’a pas reçu de reconnaissance majeure au moment de sa sortie, mais il a ensuite attiré l’attention lorsque Burnett a reçu un Academy Award honorifique en 2018 pour son travail mettant en lumière les réalités de l’expérience des Noirs américains à Los Angeles dans les années 1970.

Burnett a fait appel à elle à nouveau pour jouer dans un autre film qu’il avait écrit intitulé Bless Their Little Hearts (1983). Réalisé par Billy Woodberry, Moore a joué le rôle d’Andais Banks dans ce film suivant une famille noire à Watts, en Californie, alors qu’ils parcouraient des sujets tels que la race, l’argent et le genre. Elle a également joué dans le film acclamé Daughters of the Dust de Julie Dash ainsi que dans le film Ninth Street. Killer of Sheep, Bless Their Little Hearts et Daughters of the Dust ont été conservés dans le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès, immortalisant davantage sa contribution au monde de l’art et ses représentations de la vie noire américaine.

En plus de son travail à l’écran, Moore était une philanthrope connue. Elle a travaillé avec la Sickle Cell Disease Association en tant que directrice exécutive du chapitre de Kansas City entre 1994-1998. Moore laisse dans le deuil ses frères et sœurs Margaret Hall, Angie Ruth Wesley, Francis Collier et Jimmie Collier; deux enfants, John Moore III et Michelle Swinton ; trois petits-enfants, Marque Dixon, Shanell Swinton et Charles Swinton, Jr.; une équipe d’arrière-petits-enfants, Cameron, Landon, Gabrielle et Nicole.