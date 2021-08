Kayla Harrison fustige un journaliste irrespectueux lors d’une interview

Kayla Harrison parle toujours d’avance, quel que soit le cadre. PFL a tenu une vidéoconférence avec les médias sur Zoom lundi pour promouvoir le prochain événement de ce week-end dirigé par Harrison et Genah Fabian d’Australie. Le vainqueur se qualifiera pour la finale des séries éliminatoires pour affronter Larissa Pacheco ou Taylor Guardado. De plus, vous aurez une chance de gagner le prix de 1 million de dollars.

Une question des médias a fait du mal aux combattants, car le nom de Fabian a été mal prononcé et elle a ensuite été appelée « une jolie femme » sans aucun lien avec la question.

“Hé, j’ai une question pour vous”, a demandé Harrison au journaliste via Zoom. “Si vous interviewiez un garçon, après avoir mal prononcé son nom, diriez-vous : ‘Hé, au fait, tu es un très beau garçon, mais oh, tu peux aussi te battre.’ Diriez-vous cela à un garçon ? Non. Vous basez simplement la façon dont vous leur parlez sur leurs capacités et sur eux en tant qu’êtres humains. Non, ‘Oh, tu es un bel homme.’ Je veux dire, c’est assez irrespectueux. C’est une professionnelle. Pourquoi diriez-vous quelque chose comme ça? Je ne sais pas. C’est seulement mon opinion”.