Kayla Sessler s’inquiète que sa relation avec Luke soit «toxique» dans un aperçu exclusif

Teen Mom: La star de Young & Pregnant Kayla Sessler craint que sa relation avec Luke Davis ne devienne « toxique et malsaine » après un incident lors de son week-end d’anniversaire avec ses amis. Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouvel épisode de la série MTV de mardi, Kayla sonne son anniversaire avec ses amis Annabell et Ivory à Chicago tandis que sa fille de 2 ans Ariah et son fils de 3 ans Izaiah restent à la maison avec Luc et son père.

« C’est mon week-end d’anniversaire, et je suis vraiment excitée d’aller à Chicago avec mes amis », dit Kayla. « Même si Luke et moi sommes dans un endroit étrange en ce moment, nous avons tous les deux convenu qu’avoir un peu d’espace l’un de l’autre pourrait être bon pour nous. » Kayla et ses amis décident de s’amuser à s’habiller même s’ils restent à l’intérieur, mais leurs plans pour une soirée entre filles commencent à tourner au vinaigre lorsque Kayla manque plusieurs appels de Luke pendant qu’elle fait face aux enfants.

Le rappelant immédiatement, Luke confronte immédiatement Kayla à propos de son retrait de sa liste d’amis sur Snapchat. Kayla nie l’avoir retiré de toute liste, lui envoyant une capture d’écran de la liste sur son téléphone, qui montre clairement son nom. « Je viens de te l’envoyer, donc s’il n’apparaît pas, c’est de ton côté », lui dit-elle. Kayla remarque alors quelque chose d’étrange : « Luke m’a retiré de l’amitié sur Snapchat », dit-elle à ses amis. « Il a essayé de dire que je l’avais perdu d’amitié, mais il m’a juste dit qu’il m’avait rajouté. »

En repensant au moment de tension plus tard, Kayla pense que toute l’interaction pourrait être un signe de problème. « Quand Luke m’a appelé alors que je me préparais, il était contrarié parce qu’il a dit que je l’avais supprimé sur Snapchat, mais il s’avère qu’il m’a en fait supprimé », explique-t-elle. « Je pense que Luke garde probablement un œil sur moi sur les réseaux sociaux, ce que je fais. Je sais que je le fais pour lui. »

Le couple a eu des problèmes de confiance dans le passé, plus récemment lorsque Kayla est allée rencontrer l’ex-petit ami Ryan pour lui dire qu’il pourrait être le vrai père d’Izaiah. Kayla ajoute : « Je pense que nous le faisons [check each other’s social media] parce qu’il n’y a vraiment aucune confiance là-bas, ce qui est assez toxique et malsain. » Teen Mom: Young & Pregnant est diffusé le mardi à 21 h HE sur MTV.