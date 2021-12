Kaylee Bryant dit adieu aux héritages après 4 saisons

Ressemble à Kaylee Bryant a cimenté son héritage CW.

Le 16 décembre, après quatre saisons, Bryant est apparu pour la dernière fois dans The CW’s Legacies en tant qu’habitué de la série. L’actrice de 24 ans, qui a interprété Josie Saltzman, la fille jumelle d’Alaric Saltzman et Josette Laughlin qui sort avec Finch, dans le drame dérivé de Vampire Diaries and Originals depuis sa création en 2018, est allée sur Instagram le jour de la première de l’épisode pour exprimer sa gratitude aux fans de la série.

« En tant que fan de l’univers de The Vampire Diaries moi-même », a écrit Bryant. « Je suis tellement reconnaissant envers les fans et je les aimerai toujours et pour toujours pour m’avoir accueilli et accepté dans ce monde. »

Elle a poursuivi: « Josie a aidé tant de beaux humains à se sentir à l’aise dans leur sexualité, et j’espère que son héritage perdurera pour qu’un jour tout le monde se sente libre d’aimer qui il veut, quel que soit son sexe. »

Dans l’épisode, Josie a acheté un aller simple pour Mystic Falls, disant au revoir à la ville et à sa petite amie, Finch. « Quand je reviendrai, nous pourrons voir où vous et moi sommes », a déclaré Josie à Finch lors de leurs adieux émouvants.