Kayleigh est de retour se plaignant à nouveau de Jen Psaki, dit que les médias étaient tellement plus méchants avec elle

Eh bien, maintenant que Kayleigh McEnany a sorti son livre, nous la voyons beaucoup plus, une partie venant de Kayleigh elle-même qui, incroyablement, s’est filmée à l’épicerie la semaine dernière, parlant à… quiconque pourrait acheter son livre , sur le retour de ses histoires et sur la difficulté de certaines d’entre elles, sur la façon dont sa foi l’a aidé à traverser cela et, étonnamment, sur le fait qu’ils se sont amusés, car 400 000 personnes sont mortes alors que Kayleigh était porte-parole, et – oh oui, ce moment où Kayleigh pleurait jusqu’au 6 (ou 7) janvier lorsqu’elle a dû s’adresser aux médias au sujet de l’incident le plus violent contre la démocratie que nous ayons vu en 150 ans.

Kayleigh a donc fait le gros morceau ce matin, Fox and Friends, probablement l’un des plus grands publics possibles pour son livre et elle leur a absolument donné ce qu’ils voulaient entendre. Les médias étaient plus durs avec elle qu’avec Jen Psaki.

C’est peut-être vrai. Kayleigh ne comprend tout simplement pas pourquoi cela pourrait être le cas, qu’elle aurait pu jouer un rôle important dans la raison pour laquelle ils étaient si « durs » avec elle. À titre d’exemple, Kayleigh s’était spécialisé dans les conférences des médias sur ce qu’ils devraient couvrir par rapport à ce qu’ils couvraient et posaient des questions. Elle était également tristement célèbre pour avoir fait une déclaration ridicule, généralement quelque chose qui insultait les médias ou les démocrates (mais principalement les médias), puis avait claqué son cahier et les avait abandonnés. Enfin, elle aimait également montrer des vidéos qui s’apparentaient à des vidéos de campagne plus qu’à n’importe quoi d’instructif.

Peut-être que Kayleigh a dit la vérité pour une fois, laissant de côté beaucoup de choses importantes ? Wow, nous n’avons même pas eu besoin de mentionner le nombre de mensonges qu’elle a racontés et l’attitude cavalière que l’administration a adoptée face à COVID.

Kayleigh McEnany se plaignait à nouveau aujourd’hui que le WH Press Corps était méchant avec elle par rapport à la façon dont ils traitent Jen Psaki, affirmant que Jen ne reçoit que des questions difficiles de Pete Doocy. pic.twitter.com/gdr214A05p – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 7 décembre 2021

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

****

[email protected] et sur Substack : problèmes juridiques tourbillonnant autour d’un monstre élevé par des monstres