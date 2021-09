Kayleigh McEnany absolument humiliée et forcée de supprimer un tweet après avoir accidentellement claqué Trump ⋆ 10z viral

Pour être juste, la précision n’a jamais été exactement l’une des caractéristiques de Kayleigh McEnany, et ce n’est donc pas comme si elle s’attendait à ce que les gens croient qu’elle affirme des « faits ». Les gens n’avaient jamais eu cette confiance auparavant, il était donc plus probable que Kayleigh voulait suggérer que son tweet valait la peine d’être consulté.

En réalité, un attaché de presse devrait être plus attentif à la puissance d’une affirmation factuelle que n’importe quelle autre profession (à l’exception d’un avocat devant un juge). Contrairement à ce qui se passe au tribunal, Kayleigh vient de supprimer son tweet comme si cela ne s’était jamais produit, aucune explication, aucune excuse. (Tweet capturé ci-dessous)

Le tweet raté tentait de démontrer que le pays allait chier sous le président Biden. Kayleigh n’a pas réalisé qu’elle faisait référence à la dernière année de Trump en tant que président. Plus précisément, elle a critiqué l’augmentation massive des meurtres en 2000 par rapport à 2019.

Son tweet incluait, comme on pouvait s’y attendre, une missive politique : « Le taux de meurtres aux États-Unis sous Joe Biden… »

Oh, craquez. Selon le rapport:

Les États-Unis ont connu en 2020 la plus forte augmentation du nombre de meurtres depuis le début de la tenue de dossiers nationaux en 1960, selon les données recueillies par le FBI pour son rapport annuel sur la criminalité.

L’Uniform Crime Report sera le mot officiel d’une année inhabituellement sombre, détaillant une augmentation des meurtres d’environ 29%. Le précédent changement le plus important sur un an était une augmentation de 12,7% en 1968. Le taux national – meurtres pour 100 000 – reste encore environ un tiers inférieur au taux du début des années 1990.

Les données devraient être publiées lundi avec un communiqué de presse, mais elles ont été publiées tôt sur le site Web Crime Data Explorer du FBI.

Autant nous souhaitons que Joe Biden soit président en 2020 (ou Hillary Clinton) et autant de personnes décédées sous Trump en 2020 de COVID souhaitent que ce soit quelqu’un d’autre, c’est un fait que Trump était toujours président en 2020. C’est aussi un fait qu’il a perdu l’élection et n’est plus président, Kayleigh. Mais les faits n’ont jamais été votre truc.

Vous voyez souvent un tour de passe-passe temporel dans les réclamations de crédit (par exemple, l’amélioration de l’économie sous un président était le résultat des politiques de son prédécesseur), mais c’est la première fois que je vois une administration blâmer son successeur pour les mauvais résultats qui se sont produits sous leur montre. pic.twitter.com/qMr9I0L43f – Don Moynihan (@donmoyn) 23 septembre 2021

