Kaymer et Bjorn seront également à Valderrama

Martin Kaymer et Thomas Bjørn, protagonistes de la Ryder cup, ils reviendront sur l’un des meilleurs parcours d’Europe continentale pour relever le défi de Estrella Damm NA Andalousie Masters du 14-17 octobre.

Kaymer, qui a atteint le numéro un mondial en 2011, a clairement indiqué que Valderrama était l’une de ses routes préférées, tandis que Bjørn a fait ses débuts à la Ryder Cup dans ce domaine en 1997 sous le commandement de Seve Ballesteros, commençant un voyage là-bas qui allait culminer en se rendant en Europe pour la gloire 21 ans plus tard.

L’Allemand, vainqueur d’un USA Open et d’un PGA, et auteur du point qui a donné la victoire à l’Europe au Ryder, dans ce qu’on a appelé le “Miracle de Medinah”, en 2012, a terminé deuxième de l’édition 2020 d’un seul coup. de l’Américain John Catlin, qui viendra défendre son titre et rencontrera le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout, également vainqueur de l’Estrella Damm NA Andalucía Masters, au club de Sanroqueño.

Ces quatre joueurs rejoindront Jon Rahm, numéro un mondial, vainqueur de l’US Open et joueur de Ryder à deux reprises, ainsi qu’à Rafa cabrera, membre de l’équipe européenne de cette compétition en 2016.

Bjørn, le golfeur danois le plus titré avec 15 victoires sur l’European Tour et trois Ryder Cups en tant que joueur, est revenu dans le cercle des vainqueurs plus tôt cette année en remportant son premier titre du Legends Tour, le Irish Legends sponsorisé par Paul McGinley.