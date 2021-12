Le document de 99 pages a examiné le projet pilote CBDC, qui a été lancé en mai et implique deux des plus grandes banques commerciales du pays, Kaspi Bank JSC et Eurasian Bank JSC. Le rapport, le deuxième produit cette année sur un possible tenge, a examiné les cas d’utilisation de CBDC et les impacts monétaires et financiers potentiels, entre autres.

