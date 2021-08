KAZIND-21 : La portée plus large de la 5e édition comprend les opérations de lutte contre le terrorisme et l’insurrection

L’Inde et le Kazakhstan, pays d’Asie centrale, souhaitent élargir davantage leur partenariat de défense, axé sur la production conjointe ainsi que sur le co-développement de plates-formes militaires. (Image représentative)

À partir d’aujourd’hui (30 août 2021), la 5e édition de l’exercice militaire entre l’Inde et le Kazakhstan décolle dans un centre d’entraînement kazakh à Aisha Bibi. L’exercice « KAZIND-21 » de 13 jours (3 août-11 septembre) est axé sur les opérations antiterroristes en terrain montagneux.

Cet exercice s’inscrit dans le cadre de la diplomatie militaire et des efforts visant à renforcer davantage les relations stratégiques croissantes entre les deux pays.

L’armée indienne sera représentée par un bataillon du régiment du Bihar de 90 personnes dirigé par un commandant de contingent et l’armée kazakhe sera représentée par un groupe de compagnies.

L’exercice bilatéral entre les armées des deux pays se concentrera sur les opérations de contre-insurrection/contre-terrorisme dans les terrains montagneux ainsi que dans les zones rurales et urbaines sous mandat de l’ONU.

Selon une déclaration du ministère de la Défense publiée récemment, le champ d’application comprend les tirs de combat et les expériences dans les opérations de contre-insurrection/contre-terrorisme ; planification et exécution de l’opération dans un environnement antiterroriste au niveau de la sous-unité ; échange professionnel; et beaucoup plus.

Et il culminera après un exercice de validation de 48 heures. Cela impliquera un scénario de neutralisation des terroristes dans une cachette semi-rurale et contribuera à renforcer l’interopérabilité, le partage des meilleures pratiques et l’instauration d’une confiance mutuelle.

Coopération militaire Inde-Kazakhstan

Les deux pays souhaitent développer leur coopération en matière de défense et, outre les exercices, se concentrent également sur le co-développement et la production conjointe de plates-formes militaires.

Les deux pays ont signé en 2009 un traité de partenariat stratégique et en 2015 un accord de coopération technique militaire et de défense.

Plus tôt cette année, le ministre de la Défense de la République du Kazakhstan, le lieutenant-général Nurlan Yermekbayev, s’était rendu en Inde et, lors de sa rencontre avec le ministre de la Défense Rajnath Singh, a évoqué les moyens d’approfondir la coopération bilatérale en matière de défense entre les deux parties.

L’Inde et le Kazakhstan, pays d’Asie centrale, souhaitent élargir davantage leur partenariat de défense axé sur la production conjointe ainsi que sur le co-développement de plates-formes militaires.

Comme cela a été rapporté précédemment dans le Financial Express Online, les troupes kazakhes sont déployées dans le cadre du bataillon indien de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL).

Les sociétés indiennes ont interagi avec les sociétés de défense du pays d’Asie centrale pour le développement et la production de plates-formes militaires et l’accent a été mis sur la maintenance et la modernisation des équipements militaires de l’ère soviétique. BEL envisage d’ouvrir son bureau dans ce pays tandis que d’autres, dont Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Zen Technologies, Ashok Leyland Limited et Alpha Technologies, avaient fait des présentations en octobre dernier lors d’un webinaire.

