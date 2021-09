Kazuto Ioka a conservé son titre mondial en match classé

Rodriguez-Ioka

Le gymnase général d’Ota-City à Tokyo (Japon) a connu la troisième défense mondiale du super fly WBO par les Japonais à midi espagnol ce mercredi Kazuto Ioka (27-2, 15 KO).

Ioka est revenu sur le ring huit mois après son grand triomphe contre son compatriote Kosei Tanaka, et a affronté le prétendant mexicain Francisco «Chihuas» Rodriguez (34-5-1, 24 KO). L’Américain a eu une meilleure action, avec de bonnes mains au premier tour et la récupération d’Ioka au second, échangeant de puissants crochets au fur et à mesure que le combat progressait. Déjà au cinquième tour, le combattant local présentait un gonflement du visage, le challenger ayant un début de saignement de nez.

Il semblait y avoir un léger avantage dans les cartes pour les Chihuas au milieu de la bataille, mais les Japonais ont donné le sentiment d’aller du moins au plus, et ont continué à chercher les zones molles de l’adversaire au début de la seconde moitié du combat. , qui commençait à devenir favorable. Rodríguez a attrapé une sorte de second souffle dans le neuvième set, se souvenant des coups extérieurs qui lui avaient donné de bons résultats dans les premiers instants de l’après-midi ; Ioka, probablement conscient que l’avis des juges n’était pas clair, a répondu par des échanges de mains qui se sont terminés par des moments de tension avant la chute possible de quelqu’un sur la toile, un fait qui ne s’est pas produit.

Les douze rounds se sont terminés avec Ioka obtenant de meilleures mains, plus fraîches physiquement et avec une plus grande vitesse de main contre un Rodriguez ensanglanté, qui était plein de cœur jusqu’à la dernière cloche. Les trois juges ont opté pour Ioka avec des notes identiques de 116-112.