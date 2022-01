Kazuto Ioka a conservé son titre mondial face à Rioji Fukunaga

les Japonais Kazuto Ioka (28-2, 15 KO) a conservé son titre mondial WBO des super-mouches ce matin au Japon, à son rendez-vous désormais traditionnel avec le dernier jour de l’année.

Ioka a battu le concurrent Rioji Fukunaga (15-5, 14 KO) dans un combat qui n’a pas été facile pour lui, car le Japonais a commencé avec beaucoup de volonté d’être la dernière surprise d’une année qui ne s’est pas fait rare chez eux. Un rythme élevé et beaucoup d’activité de la part du grand challenger étaient ce qui a rendu le champion mal à l’aise dans les premiers tours, même si peu à peu il imposait sa technique et sa plus grande expérience du combat d’élite.

La fatigue de Fukunaga l’a également rendu moins fougueux et précis à partir du milieu des douze épisodes convenus, Ioka marquant des parcours sans faute comme le septième, où son adversaire a connu les plus grandes difficultés de l’après-midi japonais. Avec une plus grande vigueur de Ioka, mais sans perdre face au combat du challenger, le temps a été consommé, Fukunaga tentant une attaque finale au douzième round a également perdu.

Les juges ont rendu une décision unanime en faveur de Kazuto Ioka avec des scores de 116-112, 115-113 et 118-110, embarrassant pour une fin d’année qui nous a habitués à voir qu’un juge sur trois dans les combats majeurs a de graves problèmes oculaires. . , s’est trompé de sport ou le portefeuille pèse plus que nécessaire en sortant du gala.