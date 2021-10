Pannu dans son tweet a félicité Sahil et a également déclaré qu’elle aimerait avoir Chole Bhature avec lui un jour.

La mégastar Amitabh Bachchan hébergée, Kaun Banega Crorepati 13 a obtenu le deuxième crorepati de la saison à Sahil Ahirwar, 19 ans. Sahil, du district de Chhatarpur dans le Madhya Pradesh, est l’un des plus jeunes candidats de l’émission à être devenu un crorepati. Plus tôt, cette saison, Himani Bundela est devenu le premier concurrent de la saison à devenir crorepati. Ahirwar, qui se préparait à passer l’examen de la fonction publique de l’UPSC pour devenir officier de l’IAS, a déclaré à l’Indian Express qu’il ne s’attendait pas à devenir un crorepati, mais qu’il avait de bons espoirs et qu’il savait qu’il réussirait dans l’émission.

Ahirwar a déclaré à l’Indian Express qu’il avait toujours été enclin aux sciences sociales et qu’il avait étudié durement pour réussir les concours et c’est ce qui l’a aidé à gagner le KBC. Contrairement à la plupart des concurrents qui ont préparé leur palmarès avant même le début de l’émission, Ahirwar n’a pas encore décidé comment il dépensera l’énorme somme d’argent qu’il a amassée pour l’émission. Cependant, il y a un plan dont il a toujours été sûr et c’est son plan d’acheter une maison et de donner aux membres de sa famille une vie meilleure. Partageant l’excitation et la nervosité palpables d’un candidat prêt à s’asseoir sur la sellette, Ahirwar a révélé que lui et les membres de sa famille avaient été inquiets alors qu’il attendait son tour pendant deux jours avant de réussir à s’asseoir sur la sellette avec l’hôte Amitabh. Bachchan.

Comme des millions de ses fans à travers le monde, Ahirwar a également été émerveillé par le fait d’être assis avec l’acteur vétéran et la superstar Bachchan dans la série. Ahirwar a dit que Bachchan était si cool sur le plateau qu’on pouvait lui ouvrir son cœur. Contrairement à d’autres heureux gagnants de l’émission qui doivent assouvir leur désir avec un prix en espèces gagné et rencontrer leur idole Bachchan, il y a eu une surprise supplémentaire pour Ahirwar. Pendant le spectacle, il a dit à Bachchan que son actrice préférée était Taapsee Pannu et voulait savoir ce qu’elle avait dans son régime alimentaire de Bachchan, incitant le public à rire énormément. Ahirwar n’avait pas imaginé qu’après sa victoire dans l’émission, il recevrait un tweet de son actrice préférée le félicitant pour son succès. Pannu dans son tweet a félicité Sahil et a également déclaré qu’elle aimerait avoir Chole Bhature avec lui un jour.

Se moquant de la mention du tweet de Pannu, Ahirwar a déclaré que son tweet lui avait fait sentir qu’il était devenu un crorepati pour la deuxième fois. Il a en outre déclaré qu’il obtiendrait une empreinte de son tweet et l’encadrerait sur son mur.

