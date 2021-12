KC Bar s’excuse d’avoir déchiré Jackson Mahomes, « Nous l’avons fait de la mauvaise manière »

— 12/16 – SoT revient sur sa déclaration agressive … affirmant jeudi qu’il est allé trop loin dans sa critique des jeunes Mahomes.

« Les médias sociaux peuvent être utilisés de tellement de manières différentes, et hier, notre équipe s’en est servie pour attaquer personnellement et remettre en question le caractère de quelqu’un que nous ne connaissons pas personnellement », a déclaré le barreau dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle.

« De toutes les façons dont cette situation aurait pu être gérée, nous l’avons mal fait. »

Le bar a poursuivi: « Nous voulons que tout le monde sache que nous reconnaissons nos lacunes dans cette situation, et même si nous n’avons pas réussi à répondre aux nôtres – et nous sommes sûrs que beaucoup de nos adeptes – attentes avec notre présence sur les réseaux sociaux hier, nous promettons de faire mieux. »

Jackson Mahomes vient d’être brûlé vif par un bar local de Kansas City … être appelé un chasseur d’influence égoïste et égoïste qui n’a pas gagné sa popularité après que le frère du Chiefs QB a fustigé l’établissement sur les réseaux sociaux.

Le TikTokker s’est rendu au bar à cocktails SoT cette semaine … affirmant qu’il avait un service horrible à l’endroit tout en demandant à ses 255 000 abonnés s’ils avaient vécu des expériences similaires.

La nouvelle est revenue à SoT, qui a publié un diss Ether-esque sur Mahomes via sa page Facebook officielle.

Le tout est sauvage, mais voici quelques lignes notables:

« Nous sommes désolés d’avoir fixé des limites que vous avez essayé d’ignorer », a déclaré le bar. « Souvent, les personnes ayant un statut non mérité et un sentiment de droit pensent qu’elles sont au-dessus des règles et s’en prendront à l’employé qui les applique. »

C’est l’une des brûlures les plus apprivoisées.

« Nous avons survécu à une pandémie mondiale, nous survivrons à votre ego », a poursuivi le bar … en mentionnant les récentes controverses de Jackson – verser l’eau sur les fans des Ravens et danser sur Sean Taylorl’hommage à Washington.

Jackson Mahomes verse de l’eau sur un fan des Ravens après la défaite des chefs! pic.twitter.com/KLpvSor5XH – idk (@pheargers) 20 septembre 2021 @pheargers

« Nous sommes désolés que vous ne nous ayez pas contacté avant d’utiliser les réseaux sociaux, mais encore une fois, c’est une attente que nous aurions d’une personne mûre et rationnelle, pas de quelqu’un qui verse de l’eau sur les fans et danse sur les mémoriaux de tragiquement personnes perdues pour l’influence de TikTok. »

« Nous n’avons pas eu la chance de naître dans une famille beaucoup plus talentueuse et beaucoup plus célèbre, mais nous aimerions penser que si nous avions autant de chance, nous utiliserions notre influence de manière plus responsable. »

« Nous espérons que nos excuses vous trouveront bien. »

Chut !!!

On peut dire en toute sécurité que Jackson – ou le reste des Mahomets – ne sera pas de retour dans un moment.

Nous avons contacté Jackson et le bar pour commentaires… jusqu’à présent, aucun mot en retour.

Publié à l'origine — 15/12/14:17 PT