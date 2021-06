KCET 2021 : début du processus d’inscription pour l’admission aux cours UG en ingénierie, technologie, sciences agricoles ; vérifier les détails

in

Le KCET 2021 commence à partir du 28 août

Le processus de candidature au test d’entrée commun du Karnataka (KCET) 2021 mené pour l’admission à l’ingénierie, à la technologie et à d’autres cours professionnels se déroulera jusqu’au 13 juillet. L’Autorité d’examen du Karnataka (KEA) a ouvert le processus d’inscription à partir du 15 juin. Les candidats éligibles peuvent se connecter sur le site officiel à l’adresse kea.kar.nic.in.

Le KCET 2021 se tiendra du 28 au 29 août pour l’admission aux cours de premier cycle en technologie, sciences agricoles, ingénierie, yoga et naturopathie. Les candidats peuvent postuler au plus tard le 10 juillet. La dernière date pour payer les frais d’admission via le mode en ligne est le 13 juillet.

Les candidats appartenant à la catégorie spéciale peuvent soumettre des certificats originaux entre le 14 et le 20 juillet. Les frais de candidature pour les étudiants de catégorie générale sont de Rs 500, tandis que ceux pour les femmes et les catégories réservées sont de Rs 250.

Étapes pour s’inscrire au KCET 2021 :

· Connectez-vous au site officiel de KEA – kea.kar.nic.in

· Cliquez sur le lien du formulaire de candidature KCET 2021 sur la page d’accueil

· Terminez le processus d’inscription en utilisant des détails tels que le nom, l’identifiant e-mail, le numéro de téléphone, l’âge, etc.

· Les identifiants de connexion seront générés et partagés sur l’identifiant de messagerie

· À l’aide des informations d’identification, remplissez le formulaire de demande KCET ; télécharger des documents numérisés et des signatures

· Effectuez le paiement en ligne et soumettez le formulaire avant la date limite

On peut faire des corrections dans le formulaire de candidature entre le 19 et le 22 juillet. Les candidats peuvent commencer à télécharger les cartes d’admission jusqu’au jour de l’examen à partir du 13 août.

Le ministre de l’Enseignement primaire et secondaire, S Suresh Kumar, a suggéré que cette année, l’admission aux programmes scientifiques de premier cycle se fera uniquement via les notes du Karnataka CET 2021, car les examens de classe 12 ou les examens de deuxième année du Karnataka PUC ont été annulés en raison de la deuxième vague de Covid-19.

L’examen se déroulera en deux équipes – de 10h30 à 11h50 et de 14h30 à 15h50. Le premier sera la biologie le 28 août dans l’équipe du matin et le dernier sera le test de langue kannada pour les candidats Gadinadu et Horanadu Kannadiga.

Les candidats qui souhaitent être admis à des cours de médecine dentaire, d’Ayurveda, d’Unani ou d’homéopathie devront obligatoirement se qualifier dans le NEET UG 2021 et pour les cours d’architecture, les candidats devront obtenir un rang dans NATA 2021 ou JEE Main Paper-II.

