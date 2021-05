KCET 2021: Report du test d’entrée commun du Karnataka; vérifier les nouvelles dates d’examen, d’autres détails

Le fonctionnaire a déclaré que le test de langue kannada aurait lieu le 30 août.

Le gouvernement du Karnataka a décidé de reporter le test d’entrée commun du Karnataka pour 2021 ou KCET 2021 en raison de la deuxième vague d’infection à coronavirus en Inde. Le CET est organisé par le gouvernement de l’État pour les admissions à divers cours professionnels tels que l’ingénierie de premier cycle, la technologie, la science agricole en naturopathie, le yoga et les cours de pharmacie.

Selon le directeur exécutif de l’Autorité des examens du Karnataka, le test d’entrée commun se déroulera désormais les 28 août 2021 et 29 août 2021. Le responsable a déclaré que le test de langue kannada se tiendrait le 30 août.

«En raison du report des examens annuels du 2e PUC 2021 et compte tenu de l’augmentation des cas de COVID-19 dans l’État, le test d’entrée commun-2021 a été reporté», indique un communiqué publié par l’Autorité des examens du Karnataka.

Au milieu de l’augmentation des cas de COVID et du report des 2èmes examens annuels de la PUC, le test d’entrée commun (CET) 2021 prévu pour les 7 et 8 juillet a été reporté aux 28 et 29 août: Dr CN Ashwatha Narayana, vice-ministre en chef du Karnataka et ministre du Haut Éducation pic.twitter.com/r5iau4q71T – ANI (@ANI) 12 mai 2021

Auparavant, le vice-ministre en chef du Karnataka, le Dr CN Ashwatha Narayana, avait annoncé que le CET au niveau de l’État aurait lieu les 7 et 8 juillet. Narayan, qui est également ministre de l’enseignement supérieur, avait déclaré que les dates avaient été finalisées compte tenu du calendrier de la Test d’entrée commun d’autres états.

Selon le calendrier révisé de CET2021, l’examen de biologie aura lieu dans le premier quart de travail et celui de mathématiques dans le deuxième quart le 28 août. Les examens de physique et de chimie auront lieu un jour plus tard, c’est-à-dire le 29 août dans le premier et le deuxième quart. respectivement. Tous ces sujets porteront 60 points chacun. Alors que le test de langue kannada pour Horanadu et Gadinadu Kannadiga sera de 50 points et se déroulera le 30 août.

Les responsables ont demandé aux candidats de visiter constamment le site officiel pour toute mise à jour ultérieure.

