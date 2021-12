KDA a chuté mais n’est pas sorti | Invezz

La dynamique haussière du prix Kadena (KDA / USD) s’est récemment estompée. Après avoir effectué un grand rallye en novembre, le prix a connu des difficultés ces dernières semaines. Il se négocie à 17,47 $, environ 40 % en dessous de son plus haut de novembre. Cette baisse a porté sa capitalisation boursière à plus de 2,8 milliards de dollars et il est classé 62e.

Pourquoi KDA a-t-il été retardé ?

Kadena est un tueur d’Ethereum qui a été lancé par une équipe composée d’anciens employés de JP Morgan. L’entreprise faisait même partie du projet d’incubation de startups. Ses fondateurs figuraient parmi les fondateurs de JPM Coin de JP Morgan, la crypto-monnaie de la banque. Il a reçu plus de 15 millions de dollars de sociétés de capital-risque.

Kadena est en concurrence avec Ethereum et ses alternatives populaires telles que Solana, Binance Smart Chain (BSc) et Avalanche. Sa renommée est que sa technologie est incroyablement rapide, car elle peut traiter plus de 450 000 transactions par seconde (tps).

Il s’agit d’une étape importante car Ethereum gère moins de 20 transactions par seconde. Visa, le géant mondial de la technologie financière, traite moins de 5 000 tps. Par conséquent, le prix de Kadena a bondi car de nombreux investisseurs le considéraient comme un concurrent majeur d’Ethereum.

La récente action sur les prix de KDA est probablement due à des prises de bénéfices. Historiquement, les crypto-monnaies et autres actifs ont tendance à se consolider après un rallye majeur. La même chose se produit parmi certaines des devises qui ont bien fonctionné récemment, telles que IoTeX et Shiba Inu.

Une autre préoccupation est que Kadena fait face à une concurrence féroce. Comme tous les tueurs d’Ethereum, il est confronté au défi de la taille réelle d’Ethereum. Aujourd’hui, avec tous ses défis, Ethereum est la plate-forme de contrat intelligent la plus dominante.

C’est l’acteur le plus important dans les organisations décentralisées (DAO). Par exemple, chez DeFi, vos actifs ont une valeur verrouillée totale de plus de 180 milliards de dollars. Ce chiffre est nettement supérieur à celui de tous les autres tueurs réunis.

Prévision de prix Kadena

Le graphique sur quatre heures montre que le prix de Kadena s’est situé dans une fourchette étroite ces dernières semaines. En conséquence, la pièce se négocie au même niveau que les moyennes mobiles de 25 et 50 jours. Il a également trouvé un soutien substantiel au niveau clé de 15,75 $. Le MACD est également sur la ligne neutre.

Donc, à mon avis, je pense que Kadena est en panne mais pas dehors. En tant que tel, il y a une chance qu’il rebondisse et reteste son plus haut niveau cette année.

