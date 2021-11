Keane cite Rashford lors d’une dispute furieuse avec Carragher sur le rôle de Ronaldo

Roy Keane et Jamie Carragher ont failli exploser après qu’une furieuse dispute sur le rôle de Cristiano Ronaldo à Manchester United a menacé de déborder après le match de dimanche à Stamford Bridge.

Ronaldo a été ramené au club au cours de l’été en provenance de la Juventus lors d’un transfert très médiatisé. Et son instinct de marquer des buts reste très présent malgré le vétéran attaquant qui a eu 37 ans en février. Cependant, son incapacité à jouer une haute presse a été blâmée par certains, y compris cet expert, pour Ole Gunnar Solskjaer qui a été limogé.

Désormais sous la direction par intérim de Michael Carrick, il a fait sensation en laissant Ronaldo sur le banc de Stamford Bridge.

En effet, le nouveau patron par intérim Ralf Rangnick est considéré comme le « parrain du gegenpress ». À cette fin, le salaire qu’il gagnera et la compensation que United versera a été révélé dans un rapport.

Cependant, le rôle de Ronaldo dans l’équipe dans les semaines et les mois à venir semble être un domaine de débat fascinant.

Après qu’il ait été laissé sur le banc dimanche, Keane et Carragher ont eu un furieux désaccord au sujet de la superstar portugaise.

« Ronaldo n’est pas du genre à quitter le banc », a déclaré Keane. «Ronaldo n’est pas revenu s’asseoir sur le banc. Son jeu global, il savait que l’arbitre allait siffler. Pourquoi Carrick essaie de lui donner un high-five, je ne sais pas. Laissez-le descendre le tunnel.

« Il n’y a rien de mal à ce qu’un joueur soit contrarié, mais Ronaldo n’est pas revenu s’asseoir sur le banc. C’est un joueur de classe mondiale. L’idée que Ronaldo fermera les gens, il ne l’est pas. Mais parfois, vous devez contourner la superstar.

Ronaldo pourrait être confronté à un rôle régulier sur le banc

« J’ai joué avec des joueurs qui ne font pas leur part, vous l’espérez, les Cantonas du monde mais vous lui pardonnez car ils marqueront et gagneront les matchs. Il aurait pu jouer facilement.

Carragher pense que Ronaldo peut être un remplaçant plus souvent sous Rangnick.

« Je pense que Rangnick ne se posera pas de problème en mettant Ronaldo sur le banc, mais je ne pense pas que cette idée de Ronaldo jouant chaque minute soit juste », a déclaré Carragher.

«Je pense qu’en partant pour de gros matchs, je peux comprendre pourquoi Carrick ne l’a pas commencé. Il a 36 ans. Ronaldo n’est pas le joueur qu’il était mais je ne pense pas que cela devrait être une grande histoire s’il ne commence pas chaque match.

Keane : « Ronaldo, si vous le croisez dans le parking, vous voyez un gars qui a tout gagné revenir pour soulever le club – bien sûr, il veut jouer dans ces matchs.

« Tout le monde n’a pas joué 800 matchs dans sa carrière. Si vous regardez United aujourd’hui, vous pensez toujours que si Ronaldo est sur le terrain, si le ballon tombe sur tout le monde dans le football mondial, même à 36 ans, c’est Ronaldo. Ce n’est pas comme s’il n’avait pas marqué et qu’il n’était pas intéressé, il est sur le coup mais ensuite il est blâmé pour la haute presse.

« Il n’est pas pressé depuis cinq ou six ans. Il ne va pas résoudre le problème de United mais vous ne faites pas revenir Ronaldo pour s’asseoir sur le banc.

Le favori de Solskjaer menacé alors que Rangnick cible une star à haute énergie en tant que première signature de Man Utd

Comparaison entre Rashford et Ronaldo faite par Keane

« Vous pensez que Rashford a pressé aujourd’hui ? Il n’a rien fait aujourd’hui. Les statistiques ont conquis le monde – ses statistiques de retour à United sont bonnes. »

Carragher : « C’est un phénomène en termes de buts. Mais je l’ai mentionné en milieu de semaine. Le PSG a signé Messi et United a signé Ronaldo. United est-il plus proche du titre ? Non. Le PSG est-il plus proche de la Ligue des champions avec Messi ? Non. »

Keane: « Ronaldo n’allait jamais ramener United à des titres. »

Carragher : « Alors à quoi bon le signer alors ?! Il a 37 ans !

Carragher : « Vous terminez deuxième et signez Ronaldo à 36 ans, vous n’allez pas gagner le championnat en quatre ans. Si vous signez quelqu’un à 36 ans, c’est pour gagner tout de suite. Si vous signez Varane, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, c’est pour gagner tout de suite. Sont-ils plus près de remporter la ligue ?

Keane : « Non. Il n’est pas revenu pour gagner le championnat.

Carragher : « Alors pourquoi est-il revenu ?! Pourquoi est-il ici alors ?

Keane : « Pour les tasses. »

Carragher: « Est-ce là que Man United est maintenant? »

Keane : « Absolument. »

