Keane lance une diatribe cinglante contre deux stars de Man Utd

Roy Keane a déchaîné une diatribe cinglante contre deux stars de Manchester United pour leur mauvaise défense lors de la défaite contre Manchester City.

Uni subi une autre perte aux mains de leurs voisins. Du côté de Pep Guardiola étaient totalement dominants à Old Trafford et prenait deux buts d’avance à la pause grâce à un but de Bernardo Silva au bord de la mi-temps.

L’international portugais a été autorisé à prendre le relais par Luke Shaw avant que son effort ne soit repoussé dans son propre filet par David de Gea.

Au but, Keane a déclaré à Sky Sports : « Cette défense, Shaw et De Gea, non, pas assez de pression.

«C’est bien de rester assis, mais lorsque vous arrivez dans cette zone, vous devez avoir de l’intensité, vous devez mettre la pression.

« Vous devez réaliser que c’est la mi-temps, vous êtes dans les cordes, restez dans le match. Tu es comme un boxeur, reste dans le match. Regardez Shaw et de Gea, quelle chance avez-vous dans ce jeu ?

« Je croise ces gars depuis des années. J’abandonne. J’abandonne ces joueurs. Juste à la mi-temps, ce sont des joueurs de football internationaux.

«Je ne peux pas comprendre la défense. J’abandonne. Je conduis ici en pensant « Man United est à la maison, ils ont une chance ».

«Mais ils ont été comme ça toute la saison en abandonnant leurs chances. À moins que United ne fasse quelque chose de radical, ce sera encore quatre ou cinq.

Les pires craintes de Keane ne se sont pas réalisées, mais City a remporté la victoire en seconde période, dominant la possession et réussissant six autres tentatives au but par rapport aux deux de United.

Une blessure à la tête a forcé Shaw à quitter la mi-temps. Alex Telles l’a remplacé en tant que remplaçant pour les commotions cérébrales.

L’équipe de Guardiola a six points d’avance sur ses rivaux, qui pourraient désormais glisser dans le classement de la Premier League avec la plupart des équipes à jouer.

Le transfert de United remis en cause

Pendant ce temps, l’ancien défenseur de City Danny Mills a affirmé que Jadon Sancho devrait remettre en question sa décision de déménager à United.

Sancho est entré en jeu à la mi-temps du match, remplaçant Eric Bailly qui avait marqué contre son camp pour donner l’avantage à City.

Lorsqu’on lui a demandé si Sancho le regretterait, Mills a déclaré à Football Insider: « Sans aucun doute, il devra le remettre en question. « Ai-je pris la bonne décision ? »

« Qu’est-ce qu’on m’a dit à propos de la signature pour Man United et cela s’est-il matérialisé ? » La réponse doit être non, pour le moment, ce n’est certainement pas le cas. »

