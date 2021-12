Keanu Reeves a emmené Drew Barrymore faire une balade à moto pour son 16e anniversaire

Parlez d’un bonbon 16.

Drew Barrymore a révélé que Keanu Reeves avait fait une apparition surprise lors de sa fête de 16e anniversaire pour l’emmener faire une balade à moto tard dans la nuit.

Les stars, qui sont toutes deux apparues dans le film « Babes in Toyland » de 1986, se sont souvenues de l’expérience de l’épisode de mardi de « The Drew Barrymore Show ».

« Puis-je le ramener à un souvenir que j’ai avec vous ? » Barrymore a demandé à Reeves.

« J’étais dans ce club, et c’était mon 16e anniversaire, et vous êtes entré – c’est le souvenir », a-t-elle poursuivi, suggérant qu’il intervienne s’il avait « quelque chose à ajouter ou à changer ».

« Tu es entré, tu m’as attrapé la main, tu m’as emmené dehors, tu m’as mis sur ta moto, et nous avons roulé à la vitesse de ma vie. »

Barrymore a poursuivi: « Nous y sommes allés et vous m’avez emmené dans le voyage de ma vie. Et j’étais si libre, j’étais un être humain si libre. Et c’était [this] moment où je me souviens juste d’avoir aimé la vie et d’avoir été si heureuse. Je le tiens tellement parce que plus nous vieillissons, plus il est difficile d’atteindre ce sentiment. »

Reeves n’avait apparemment aucun souvenir de l’expérience.

« Dans quel club étions-nous ? a-t-il demandé, ce à quoi Barrymore a répondu: « Je crois que c’était sur Third Street à Los Angeles, puis je pense que nous avons définitivement décollé sur Third, puis nous avons roulé pendant un moment, et nous sommes revenus et je suis rentré. Je ne ne me souviens pas si tu es entré ou non.

Barrymore a dit qu’il lui avait attrapé la main, l’avait emmenée dehors et l’avait mise sur sa moto.Youtube/Drew Barrymore Show

La star de « ET » s’est ensuite levée du canapé et a sauté autour de son talk-show, imitant elle-même, âgée de 16 ans.

«Je suis littéralement revenu dans la soirée en sautant. Je n’y ai même pas pensé comme un bonbon de 16 ans, mais je me rends compte maintenant que vous ne pouvez pas avoir un meilleur bonbon de 16 ans que d’être mis sur votre moto et d’avoir le moment où vous comprenez ce qu’est la liberté », a-t-elle ajouté.

Reeves ne se souvenait pas tout à fait de son cadeau de 16e anniversaire pour l’actrice.Youtube/ Drew Barrymore Show

L’expérience a certainement été mémorable pour Barrymore, car elle a également raconté l’histoire lors d’une interview en septembre 2020 avec les acteurs Tom Kenny et Bill Fagerbakke dans son talk-show.

« J’ai fait un film avec [Reeves] quand j’avais 11 ans à Munich, en Allemagne, pendant six mois », a-t-elle expliqué.

« Ensuite, il s’est présenté à ma fête de 16 ans et m’a emmené faire une balade en moto que je n’oublierai jamais. Nous venons de défoncer les rues. C’était la nuit et les rues étaient vides, et c’était un de ces moments où je ne l’oublierai jamais.