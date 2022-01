Keanu Reeves a fait don de 70 % de son salaire de ‘Matrix’ pour soutenir la recherche sur la leucémie – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’acteur canadien Keanu Reeves a fait don de 70 % de son salaire gagné pour son rôle dans le film de science-fiction ‘The Matrix’, rapporte le New York Post.

L’artiste a reçu 10 millions de dollars d’avance pour le premier film sorti en 1999 puis a reçu 35 millions de plus, lorsque le premier volet de la trilogie a été un succès au box-office. Au total, Reeves a fait un don d’environ 31,5 millions de dollars, selon les estimations du point de vente.

La décision de l’acteur de financer des études sur le cancer du sang est liée à sa famille, car sa sœur cadette Kim a souffert de leucémie en 1991 et a lutté contre la maladie pendant 10 ans avant d’entrer en rémission en 2001.

Reeves a continué à faire des dons et a enregistré une fondation caritative pour soutenir les personnes atteintes de cancer. L’organisation à but non lucratif agissait depuis des années sans apparaître sur le radar des médias jusqu’à ce que l’acteur lui-même révèle son existence. « J’ai une fondation privée qui fonctionne depuis cinq ou six ans, et elle aide quelques hôpitaux pour enfants et la recherche contre le cancer », a également commenté la musicienne dans une interview pour Ladies Home Journal en 2009, citée par les médias américains.

En dehors de ces activités caritatives, l’artiste a mis aux enchères un rendez-vous personnel de 15 minutes avec lui en juin 2020 via visioconférence par Zoom. Le pari final a atteint plus de 19 000 $, et l’argent a été versé au Camp Rainbow Gold, une organisation caritative contre le cancer infantile dans l’État de l’Idaho (États-Unis).

En octobre 2021, il a également été découvert que Reeves avait offert à quatre membres de l’équipe de cascadeurs de films John Wick 4 montres Rolex d’une valeur de 9 150 $ chacune.