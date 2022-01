Keanu Reeves a fait don d’une grande partie de son salaire de Matrix à la recherche contre le cancer

Keanu Reeves a fait don d’une grande partie de son salaire à Matrix à la recherche contre le cancer… ce genre de nouvelles est ce qui vous redonne foi en l’humanité.

L’acteur a fait don de 70% de ce qu’il a gagné de son film Matrice à la recherche sur la leucémie. Le meilleur de ce rapport, c’est qu’il ne vient pas de Keanu lui-même, car il ne compte ni ne montre ce qu’il donne, ce sont d’autres personnes, les mêmes bénéficiaires, qui révèlent ces choses.

Selon un rapport du New York Daily News, Keanu a retiré son chèque de Matrix et a fait don de 70 % des recettes à un organisme de bienfaisance dédié à la recherche contre le cancer, le tout en l’honneur de sa sœur Kim, qui a reçu un diagnostic de leucémie en 1991. et a lutté contre la maladie pendant 10 ans avant d’entrer en rémission.

Reeves, 57 ans, aurait reçu 10 millions de dollars d’avance pour son film de science-fiction de 1999, avant de gagner 35 millions de dollars supplémentaires lorsque le film est sorti au box-office. L’acteur a fait don de 70 % de l’argent – un montant énorme de 31,5 millions de dollars – à la recherche sur la leucémie. »

DListed dit que le premier film Matrix a coûté 63 millions de dollars et a fini par rapporter 466 millions de dollars dans le monde (corrigé de l’inflation, cela représenterait environ 719 millions de dollars). Et il a fait don de la quasi-totalité de son chèque… Et ce n’est pas la première fois que l’acteur a quelque chose à voir avec une association caritative dédiée au cancer, a révélé la star en 2009 au Ladies Homes Journal qu’il a discrètement fondé en 2003 ou 2004, un A organisme de bienfaisance privé qui profite aux enfants atteints de cancer, il n’a pas voulu mettre son nom car il voulait que les soins aillent aux enfants. Et bien sûr, en 2020, Keanu a vendu aux enchères des appels Zoom de 15 minutes avec lui et a fait don de tous les profits au Camp Rainbow Gold, un programme d’été en Idaho pour les enfants diagnostiqués avec un cancer.

Keanu n’a rien dit de tout cela … peut-être parce qu’il est en pourparlers pour jouer dans une série Hulu de l’adaptation de Martin Scorsese et Leo DiCaprio de « Le diable dans la ville blanche ». Mais ils disent que l’association caritative contre le cancer et les appels Zoom peuvent être confirmés à 100%.

Ainsi, Keanu Reeves a fait don d’une grande partie de son salaire de Matrix à la recherche contre le cancer.

Je t’aime Keanu, mais je n’ai pas aimé le dernier film Matrix. MDR!