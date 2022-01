Keanu Reeves a fait don d’une partie de son salaire de ‘The Matrix’ à la lutte contre le cancer

Le 23 décembre, il est sorti Les résurrections matricielles (2021), la suite de la saga à succès créée par les sœurs Wachowski. Après 17 ans d’attente une fois de plus Keanu préfet retour au grand écran en train de jouer Néo Oui Carrie-Anne Moss à Trinité.

L’annonce de la quatrième tranche de Matrice elle a suscité émotion et inquiétude tant chez les plus fidèles fans des films que chez les nouvelles générations ; mais maintenant un geste digne d’admiration qu’il avait Keanu préfet lorsqu’il a enregistré le premier volet de la saga.

Quand il a été créé Matrice En 1999, le film est un succès mondial au box-office, les critiques n’en disent que du positif sur cette création que plus d’un « éblouit » grâce à l’innovation audiovisuelle. À l’époque Reeves Il a d’abord reçu 10 millions de dollars pour avoir joué à Neo, et lorsque le film a connu un succès imminent, il a gagné 35 millions de dollars supplémentaires.

Ce que l’acteur de renom a fait avec ce salaire était allouer 70 % de celui-ci à la recherche et au développement de remèdes contre la leucémie, C’est contribué environ 31,5 millions de dollars à cette cause, selon une publication du New York Post.

La raison pour laquelle Keanu Reeves a décidé soutenir cette cause très spécifique, c’est parce qu’en 1991 Kim, la sœur cadette de Reeves, on lui a diagnostiqué une leucémie, pendant une décennie il a dû lutter contre ce type de cancer du sang et en 2001 il est entré en rémission, pour cette raison, en plus de mettre sa carrière en pause pour s’occuper de sa soeur, l’acteur a fait don d’un somme d’argent importante.

En réalité, Reeves Il a créé un organisme de bienfaisance pour aider d’autres patients atteints de cancer, mais a choisi de ne pas le nommer car il ne voulait pas être directement associé à la cause, car la presse se concentrerait sur lui et non sur les efforts de l’organisation. Mais en 2009, lors d’une interview, il a confirmé que c’était bien son idée de créer cette fondation caritative.

De plus, en juin 2020, l’acteur a mis aux enchères un rendez-vous personnel avec lui pendant plus de 19 000 $, l’argent récolté a été envoyé à Camp arc-en-or, une organisation caritative contre le cancer infantile dans l’état de l’Idaho, aux États-Unis.