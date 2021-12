Keanu Reeves a révélé pourquoi il n’avait pas joué dans « Speed ​​2 »

Sandra Bullock et Keanu Reeves pourraient à nouveau partager l’écran ensemble 0:45

. – Keanu Reeves a révélé pourquoi il avait refusé le film de 1997 « Speed ​​2: Cruise Control ».

Keanu Reeves a joué aux côtés de Sandra Bullock dans le film de 1994 « Speed », sur un bus qui explose s’il ralentit à moins de 80 km/h.

L’acteur est apparu dans « The Graham Norton Show », où il a déclaré : « A l’époque je n’étais pas convaincu par le scénario. Je voulais vraiment travailler avec Sandra Bullock, j’adorais jouer Jack Traven et j’adorais ‘Speed’, mais quoi » Un paquebot ? Je n’avais rien contre les artistes impliqués, mais à l’époque j’avais le sentiment que ce n’était pas la bonne chose à faire. «

Jack Whitehall, qui était également un invité de l’émission, a demandé à Reeves pourquoi il l’avait refusé.

Cependant, Reeves sera dans le film « The Matrix Resurrections », reprenant son rôle de Neo, qui est à nouveau en vie après sa mort il y a 18 ans.

Keanu reve les films les plus populaires

« J’espère que les gens l’apprécieront, c’est très excitant et ce fut une expérience extraordinaire de le faire », a-t-il déclaré à propos du nouveau film.

A propos du personnage, Reeves a dit à Norton : « J’avais la même question, quand le réalisateur m’a demandé ce que je pensais de faire un autre film » Matrix « , j’ai dit : » Quoi ? Cela semble incroyable, mais je suis morte. » Elle a dit moi : ‘Etes-vous ?’ et j’ai répondu : ‘Dis-lui ! Il a écrit une belle histoire et j’adore jouer le personnage. On lui expliquera comment je suis en vie.»

« The Matrix Resurrections » sortira en salles et sur HBO Max le 22 décembre.

