Keanu Reeves a sauté 19 fois d’un immeuble pour la nouvelle « Matrix »

Deux films de Keanu Reeves ouvriront le même jour 0:43

. – Keanu Reeves était sérieusement engagé dans son rôle dans le nouvel opus de la saga « Matrix ».

Dans une interview sur « The Late Show with Stephen Colbert », Reeves a déclaré que lui et Carrie-Anne Moss avaient sauté d’un immeuble de 40 étages pour une scène du nouveau film « The Matrix Resurrections ».

Le couple reprendra leurs rôles de Neo et Trinity et l’animateur Stephen Colbert lui a demandé pourquoi ils avaient décidé de se lancer plutôt que de simplement faire la scène numériquement.

« Parce que c’est [la directora] Lana Wachowski, c’est ‘The Matrix’ et vous avez besoin de lumière naturelle et vous voulez la rendre réelle « , a déclaré Reeves. » Je veux dire, il y a des fils.

Reeves a déclaré que lui et Moss se sont tenus la main et ont sauté du bâtiment environ 19 ou 20 fois.

« Après la première fois, vous ne pouvez pas penser à … la peur », a-t-il déclaré. « Vous ne devez pas le bloquer, mais le gérer, l’absorber et simplement être là et le faire. Et c’est ce que nous avons fait. »

The Matrix revient au cinéma 20 ans après sa première 0:44

Reeves a vraiment parlé en tant que Neo.

L’acteur a déclaré l’expérience « géniale » et a révélé qu’il n’avait même jamais fait de saut à l’élastique auparavant.

« Ça me fait peur », a-t-il dit.

« The Matrix Resurrections » sortira en salles et sur HBO Max le 22 décembre.

– (HBO Max appartient à la société mère de CNN).